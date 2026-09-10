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Halk TV Ekonomi Hürmüz Boğazı'nda alarm zirvede: Brent petrol uçtu!

Hürmüz Boğazı'nda alarm zirvede: Brent petrol uçtu!

Tarihi zammın ardından pompada sessizlik korunurken, Orta Doğu’da tırmanan tanker savaşları petrolü vurdu. ABD-İran restleşmesiyle Brent petrol 100 dolar eşiğinin üzerinde kalırken, tedarik krizi yeni zam fırtınasını tetikleyebilir.

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Hürmüz Boğazı'nda alarm zirvede: Brent petrol uçtu!

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, 4 Eylül tarihindeki tarihi zam dalgasının ardından 10 Eylül Perşembe gününde de herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar sabit kaldı. Küresel tarafta ise petrol fiyatları Perşembe gününe sınırlı bir kâr satışı ve geri çekilmeyle başlasa da Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar kritik psikolojik sınırının üzerinde kalmaya devam etti.

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyirde, altı aydır süren çatışmaların başlangıcından bu yana ABD ile İran arasında deniz taşımacılığına yönelik gerçekleşen en büyük karşılıklı saldırı dalgasının ardından tüccarların daha derin arz kesintilerine hazırlanması belirleyici oldu. Taraflar arasında kalıcı bir ateşkes anlaşmasının hayata geçirilememesi ve çatışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte Brent petrol, Ağustos ayı başındaki dip seviyelerinden bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında yükseliş kaydetti.

Bölgedeki deniz trafiğinde ise tansiyon tırmanıyor. ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Tahran yönetimi Çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını duyururken, İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni saldırılara yönelik yanıtını daha da tırmandıracağı uyarısında bulundu. Siyasi cephede ise ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran'ı temkinli olmaya çağırarak ABD'nin İran'ın Kazma Dağı'nı vurabileceği tehdidinde bulundu. Karşılıklı bu sert restleşmeler, stratejik deniz rotalarındaki tedarik riskini en üst seviyede tutarak petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı koruyor.

Brent Petrol
Değer 98,61$
Değişim %-1,00

10 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.87
Motorin 88.84
LPG 34.39

10 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.98
Motorin 90.11
LPG 35.09

10 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 78.26
Motorin 90.38
LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.846,30₺
Satış 6.854,00₺
Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyorAltın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor

10 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,04₺
Satış 105,08₺
Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandıKritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı

10 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,49₺ 48,50₺ %0.04 10:09
Euro (EUR) 56,56₺ 56,57₺ %0.31 10:10
Sterlin (GBP) 65,87₺ 65,88₺ %0.25 10:10
Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazelediDövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi

10 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.528
Değişim %0,16

10 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.200$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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