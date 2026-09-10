Hürmüz Boğazı'nda alarm zirvede: Brent petrol uçtu!

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, 4 Eylül tarihindeki tarihi zam dalgasının ardından 10 Eylül Perşembe gününde de herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar sabit kaldı. Küresel tarafta ise petrol fiyatları Perşembe gününe sınırlı bir kâr satışı ve geri çekilmeyle başlasa da Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar kritik psikolojik sınırının üzerinde kalmaya devam etti.

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyirde, altı aydır süren çatışmaların başlangıcından bu yana ABD ile İran arasında deniz taşımacılığına yönelik gerçekleşen en büyük karşılıklı saldırı dalgasının ardından tüccarların daha derin arz kesintilerine hazırlanması belirleyici oldu. Taraflar arasında kalıcı bir ateşkes anlaşmasının hayata geçirilememesi ve çatışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte Brent petrol, Ağustos ayı başındaki dip seviyelerinden bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında yükseliş kaydetti.

Bölgedeki deniz trafiğinde ise tansiyon tırmanıyor. ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Tahran yönetimi Çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını duyururken, İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni saldırılara yönelik yanıtını daha da tırmandıracağı uyarısında bulundu. Siyasi cephede ise ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran'ı temkinli olmaya çağırarak ABD'nin İran'ın Kazma Dağı'nı vurabileceği tehdidinde bulundu. Karşılıklı bu sert restleşmeler, stratejik deniz rotalarındaki tedarik riskini en üst seviyede tutarak petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı koruyor.

10 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.01 Motorin 88.98 LPG 34.99

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.87 Motorin 88.84 LPG 34.39

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.98 Motorin 90.11 LPG 35.09

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 78.26 Motorin 90.38 LPG 34.99

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