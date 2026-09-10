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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor

Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor

Orta Doğu'da tırmanan savaş ve zayıflayan dolar güvenli liman altına güç verdi. Bugün saat 15:30'da açıklanacak kritik verilerin öncesinde ons altın 4 bin 410 dolara çıkarken, gram altın 6 bin 880 liraya dayandı.

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Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor
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Perşembe gününde altın fiyatları, ABD dolarının küresel çapta yumuşaması ve yatırımcıların Fed'in faiz patikasına yön verecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle hafif yükseliş kaydetti. Piyasalarda tüm dikkatler bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrilirken, açıklanacak verilerin Fed'in para politikası rotasına dair belirleyici sinyaller sunması bekleniyor.

Jeopolitik cephede ise Orta Doğu'daki gerilim en tehlikeli aşamasına ulaştı. ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Tahran yönetimi, çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını duyurdu; bu gelişme altı aydır süren savaşta tarafların ticari deniz taşımacılığına yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti.

Zayıflayan doların desteği ve tırmanan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla birlikte ons altın küresel piyasalarda 4 bin 410 dolar seviyelerinde dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 880 TL civarında işlem görüyor.

10 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.895,67₺ 6.897,09₺ %0.53 08:40
Ons Altın $ 4.423,15$ 4.423,76$ %0.50 08:40
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 140.600,00$ 140.700,00$ %0.00 17:02

10 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.846,30₺
Satış 6.854,00₺

10 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.423,15$
Satış 4.423,76$

10 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 140.600,00$
Satış 140.700,00$

10 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,57₺
Satış 105,59₺
Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandıKritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı

10 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,49₺ 48,50₺ %0.04 08:40
Euro (EUR) 56,55₺ 56,58₺ %0.32 08:40
Sterlin (GBP) 65,86₺ 65,90₺ %0.25 08:39
Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazelediDövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi

10 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.505
Değişim %0,00

10 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.493$
Değişim %0,25
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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