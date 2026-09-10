Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor

Perşembe gününde altın fiyatları, ABD dolarının küresel çapta yumuşaması ve yatırımcıların Fed'in faiz patikasına yön verecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle hafif yükseliş kaydetti. Piyasalarda tüm dikkatler bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrilirken, açıklanacak verilerin Fed'in para politikası rotasına dair belirleyici sinyaller sunması bekleniyor.

Jeopolitik cephede ise Orta Doğu'daki gerilim en tehlikeli aşamasına ulaştı. ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Tahran yönetimi, çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını duyurdu; bu gelişme altı aydır süren savaşta tarafların ticari deniz taşımacılığına yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti.

Zayıflayan doların desteği ve tırmanan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla birlikte ons altın küresel piyasalarda 4 bin 410 dolar seviyelerinde dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 880 TL civarında işlem görüyor.

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