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Halk TV Ekonomi Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı

Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı

Orta Doğu'da tırmanan tanker misillemeleri ve zayıflayan dolar gümüşü yukarı taşıdı. Ons gümüş 67 dolara çıkarken, gram gümüş 105 TL eşiğine ulaştı. Piyasalar ise Fed'in faiz politikası rotasını çizecek kritik ABD enflasyon verilerine kilitlendi.

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Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı
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10 Eylül sabahı gümüş fiyatları, ABD dolarındaki küresel gevşeme ve piyasaların Fed'in faiz kararlarına ışık tutacak enflasyon verilerine kilitlenmesiyle altınla paralel bir yükseliş grafiği çizdi. Yatırımcılar, saat 15.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini beklerken, faiz beklentilerine dair ipuçları emtia piyasalarındaki alımları canlı tutuyor.

Orta Doğu'da altı aydır devam eden savaşta tansiyonun en yüksek seviyeye çıkması da gümüşe yönelik güvenli liman talebini güçlendirdi. ABD'nin beş İran tankerini batırmasının ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef almasıyla tırmanan misillemeler, jeopolitik risk primini yukarı taşıdı.

Küresel piyasalarda ons gümüş 67 dolar seviyesinden el değiştirirken, yurt içi piyasada da değer kazanan gram gümüş 105 TL seviyesine tırmandı.

10 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 105,57₺ 105,59₺ %0.69 08:39
Ons Gümüş $ 67,72$ 67,74$ %0.68 08:40

10 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,57₺
Satış 105,59₺

10 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 67,72$
Satış 67,74$

10 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.846,30₺
Satış 6.854,00₺
Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyorAltın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor

10 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,49₺ 48,50₺ %0.04 08:40
Euro (EUR) 56,55₺ 56,58₺ %0.32 08:40
Sterlin (GBP) 65,86₺ 65,90₺ %0.25 08:39
Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazelediDövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi

10 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.505
Değişim %0,00

10 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.493$
Değişim %0,25
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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