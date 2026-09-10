Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı

10 Eylül sabahı gümüş fiyatları, ABD dolarındaki küresel gevşeme ve piyasaların Fed'in faiz kararlarına ışık tutacak enflasyon verilerine kilitlenmesiyle altınla paralel bir yükseliş grafiği çizdi. Yatırımcılar, saat 15.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini beklerken, faiz beklentilerine dair ipuçları emtia piyasalarındaki alımları canlı tutuyor.

Orta Doğu'da altı aydır devam eden savaşta tansiyonun en yüksek seviyeye çıkması da gümüşe yönelik güvenli liman talebini güçlendirdi. ABD'nin beş İran tankerini batırmasının ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef almasıyla tırmanan misillemeler, jeopolitik risk primini yukarı taşıdı.

Küresel piyasalarda ons gümüş 67 dolar seviyesinden el değiştirirken, yurt içi piyasada da değer kazanan gram gümüş 105 TL seviyesine tırmandı.

10 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

10 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.01 Motorin 88.98 LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

10 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI