Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi
Küresel piyasalarda dolar endeksi gevşese de dövizdeki yangın sönmüyor. Dolar 48,49 TL ile tarihi zirveyi yenilerken; Euro 56,57 TL, Sterlin ise 65,90 TL seviyesine tırmanarak Türk lirası karşısında tüm zamanların rekorunu tazeledi.
10 Eylül sabahı döviz piyasalarında, Orta Doğu hattında derinleşen savaş ortamı ve küresel piyasaların odağındaki kritik enflasyon verileri öncesinde tarihi seviyeler test edildi. ABD'nin beş İran tankerini batırması ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 10 gemiyi hedef almasıyla tırmanan misillemeler jeopolitik tansiyonu zirveye taşırken, yatırımcıların TSİ 15.30'da açıklanacak ABD ÜFE ve yarınki TÜFE verileri öncesindeki temkinli bekleyişi Dolar Endeksi'nde gevşeme yaratarak endeksi 98,730 puan seviyesine kadar çekti.
Uluslararası piyasalarda dolarda yaşanan bu geri çekilmeye karşın, yurt içinde Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısı sürdü ve döviz kurlarında peş peşe tüm zamanların rekorları yenilendi. Dolar kuru yukarı yönlü hareketini sürdürerek 48,49 TL seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Küresel çapta zayıflayan dolar karşısında güç kazanan diğer majör para birimleri ise iç piyasada rekor serisini daha da ileri taşıdı; Euro 56,57 TL seviyesinden el değiştirerek tarihi zirvesini tazelerken, İngiliz Sterlini ise 65,90 TL'ye kadar tırmanarak 66 TL sınırına dayandı ve rekor tazeledi.
10 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,49₺
|48,50₺
|%0.04
|08:40
|Euro (EUR)
|56,55₺
|56,58₺
|%0.32
|08:40
|Sterlin (GBP)
|65,86₺
|65,90₺
|%0.25
|08:39
|Kanada Doları
|35,01₺
|35,18₺
|%0.02
|08:39
|İsviçre Frangı
|60,05₺
|60,09₺
|%0.39
|08:39
|Japon Yeni
|0,31₺
|0,32₺
|%0.00
|08:39
|Avustralya Doları
|34,89₺
|35,06₺
|%-0.02
|08:40
|Danimarka Kronu
|7,53₺
|7,56₺
|%0.05
|08:40
|Norveç Kronu
|5,25₺
|5,28₺
|%0.06
|08:39
|İsveç Kronu
|5,04₺
|5,07₺
|%0.09
|08:40
|Çin Yuanı
|7,23₺
|7,23₺
|%0.03
|08:40
|Rus Rublesi
|0,57₺
|0,57₺
|%0.11
|08:40
|BAE Dirhemi
|13,20₺
|13,21₺
|%0.05
|08:40
|Suudi Arabistan Riyali
|12,89₺
|12,95₺
|%0.14
|04:00
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10 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|77.01
|Motorin
|88.98
|LPG
|34.99