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Halk TV Ekonomi Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi

Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi

Küresel piyasalarda dolar endeksi gevşese de dövizdeki yangın sönmüyor. Dolar 48,49 TL ile tarihi zirveyi yenilerken; Euro 56,57 TL, Sterlin ise 65,90 TL seviyesine tırmanarak Türk lirası karşısında tüm zamanların rekorunu tazeledi.

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Dövizde tarihi patlama: Üçü de aynı anda rekor tazeledi

10 Eylül sabahı döviz piyasalarında, Orta Doğu hattında derinleşen savaş ortamı ve küresel piyasaların odağındaki kritik enflasyon verileri öncesinde tarihi seviyeler test edildi. ABD'nin beş İran tankerini batırması ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 10 gemiyi hedef almasıyla tırmanan misillemeler jeopolitik tansiyonu zirveye taşırken, yatırımcıların TSİ 15.30'da açıklanacak ABD ÜFE ve yarınki TÜFE verileri öncesindeki temkinli bekleyişi Dolar Endeksi'nde gevşeme yaratarak endeksi 98,730 puan seviyesine kadar çekti.

Uluslararası piyasalarda dolarda yaşanan bu geri çekilmeye karşın, yurt içinde Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısı sürdü ve döviz kurlarında peş peşe tüm zamanların rekorları yenilendi. Dolar kuru yukarı yönlü hareketini sürdürerek 48,49 TL seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Küresel çapta zayıflayan dolar karşısında güç kazanan diğer majör para birimleri ise iç piyasada rekor serisini daha da ileri taşıdı; Euro 56,57 TL seviyesinden el değiştirerek tarihi zirvesini tazelerken, İngiliz Sterlini ise 65,90 TL'ye kadar tırmanarak 66 TL sınırına dayandı ve rekor tazeledi.

10 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,49₺ 48,50₺ %0.04 08:40
Euro (EUR) 56,55₺ 56,58₺ %0.32 08:40
Sterlin (GBP) 65,86₺ 65,90₺ %0.25 08:39
Kanada Doları 35,01₺ 35,18₺ %0.02 08:39
İsviçre Frangı 60,05₺ 60,09₺ %0.39 08:39
Japon Yeni 0,31₺ 0,32₺ %0.00 08:39
Avustralya Doları 34,89₺ 35,06₺ %-0.02 08:40
Danimarka Kronu 7,53₺ 7,56₺ %0.05 08:40
Norveç Kronu 5,25₺ 5,28₺ %0.06 08:39
İsveç Kronu 5,04₺ 5,07₺ %0.09 08:40
Çin Yuanı 7,23₺ 7,23₺ %0.03 08:40
Rus Rublesi 0,57₺ 0,57₺ %0.11 08:40
BAE Dirhemi 13,20₺ 13,21₺ %0.05 08:40
Suudi Arabistan Riyali 12,89₺ 12,95₺ %0.14 04:00

10 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,49₺
Satış 48,50₺

10 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,55₺
Satış 56,58₺

10 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,86₺
Satış 65,90₺

10 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.846,30₺
Satış 6.854,00₺
Altın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyorAltın fiyatları kritik virajda: Yatırımcı yön almak için verileri bekliyor

10 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,57₺
Satış 105,59₺
Kritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandıKritik veri öncesinde gümüş de altınla birlikte şahlandı

10 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.505
Değişim %0,00

10 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.493$
Değişim %0,25
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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