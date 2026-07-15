Yunanistan'ı göçmen işçiler terk etti: Personel açığı büyüdükçe büyüdü

Avrupa'daki göçmen karşıtlığının en yüksek olduğu ülkelerden biri de Yunanistan. Öyle ki ülkeye girmeye çalışan göçmenlere insanlık dışı müdahaleleriyle Yunan devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de sıkça şikayet edildi.

Aynı zamanda Yunanistan birçok Avrupa ülkesi gibi iş gücünde istemediği göçmenlere muhtaç. Yunanistan'da yabancı çalışanların daha iyi ücret ve çalışma koşulları sunan Avrupa ülkelerine yönelmesi, iş gücü açığını artırdı.

Yunanistan Ekonomi Araştırmaları ve Programlama Merkezi'nin (KEPE) araştırmasına göre, 2025 yılı sonunda ülkedeki açık istihdam sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 bin 700 artarak 31 binin üzerine çıktı.

Araştırmaya göre, yabancı çalışanların ayrılması nedeniyle oluşan personel açığı en çok eğitim, sağlık, sosyal bakım, sanayi ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde hissedildi.

GÖÇMENLERİN YÜZDE 65'İ ÜLKEYİ TER ETTİ

Veriler, yabancı iş gücünün yıllar içinde önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Yabancılar 2008 yılında Yunanistan nüfusunun yüzde 6'sını ve iş gücünün yüzde 8,2'sini oluştururken, bugün bu oranların yaklaşık üçte bir seviyesine gerilediği, ülkedeki yabancı nüfusun ise yaklaşık yüzde 65 azaldığı belirtildi.

Araştırmada, ülkedeki yabancıların yüzde 88'inin iş hayatına katıldığı ancak düşük maaşlar ve zor çalışma koşulları nedeniyle kısa süre içinde Yunanistan'dan ayrılarak diğer Avrupa ülkelerinde çalışmayı tercih ettiği ifade edildi.

YUNANİSTAN NÜFUSUNUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YAŞLI

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun 2021 nüfus sayımı verilerine göre ise yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip ülkede 60 yaş üzerindeki kişi sayısı 3 milyonu aşarken, 19 yaş altındaki nüfus 2 milyonun altında bulunuyor. Yaşlanan nüfus yapısının da iş gücü açığını derinleştiren önemli etkenlerden biri olduğu değerlendiriliyor. (AA)