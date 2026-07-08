Miçotakis'ten F-35 sorusuna kaçamak cevap! "Ülkem hala savaş tehdidi altında"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve NATO'nun temel ilkelerine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

F-35 SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan F-35 konusundaki son açıklamalarına ilişkin yorum yapmak istemediğini belirterek, NATO'nun yalnızca savunma harcamalarıyla değil, müttefikler arasındaki iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileriyle de güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı "Dün yapılan açıklamalara ilişkin herhangi bir görüş belirtmek istemiyorum. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İttifakın temel prensiplere, iyi komşuluk ilişkilerine dayanması gerekiyor. Benim ülkem hala savaş tehdidiyle karşı karşıya. Dolayısıyla otoriter durumda ne olacak? Bence NATO üyelerinin hepimizin hassasiyetlerini dikkate alması gerekiyor. Bu konular iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülebilir." açıklaması yaptı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE BAKIYORUM"

"Türkiye'de bulunmak benim için her zaman büyük bir zevk, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye bakıyorum." diyen Miçotakis, NATO üyelerinin birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Yunan liderin Ankara'dan verdiği mesajlar, NATO Zirvesi'nin dikkat çeken diplomatik açıklamaları arasında yer aldı.