İrlanda'da Türk berberin dükkanını ırkçılar yakıp yıktı! Göçmen karşıtı ayaklanma çıktı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşanan bıçaklı saldırının ardından başlayan göçmen karşıtı gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Ülkenin farklı kent ve kasabalarına yayılan olaylarda araçlar ve evler ateşe verilirken, Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberinin iş yeri de saldırıya uğradı.

8 Haziran gecesi Belfast'ın kuzeyinde meydana gelen olayda, 2023 yılında sığınmacı statüsü aldığı belirtilen Sudanlı bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların sopalarla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Saldırının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda yükselen tepkiler, dün akşam saatlerinden itibaren sokaklara taşındı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'nın çeşitli bölgelerinde toplanan göstericiler, düzensiz göç ve sığınmacı politikalarını protesto ederken İngiltere hükümetinin göç yaklaşımını da sert şekilde eleştirdi.

Ancak protestolar ilerleyen saatlerde kontrolden çıktı. Polisle çatışan bazı gruplar kamu malına zarar verirken çok sayıda noktada kundaklama olayları yaşandı. Özellikle yüzlerini maske ile kapatan eylemciler, Belfast'ta bir belediye otobüsünü ateşe verdi. Kentin doğu kesimlerinde ise bazı evler ve araçlar kundaklandı.

Şiddet olaylarının hedeflerinden biri de Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberi oldu. Göstericiler iş yerinin camlarını ve kapılarını kırarak maddi hasara yol açtı.

POLİSTEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Aşırı sağcı Britain First Partisi'nin lideri Paul Golding ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kundaklanan evlerden birinin "göçmenler tarafından işgal edildiğini" öne sürdü.

Yaşanan gelişmeler üzerine Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI) Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, kamuoyuna sükunet çağrısında bulundu. Henderson, bölgede bu ölçekte ve yoğunlukta sokak olaylarının nadiren görüldüğünü belirterek çok sayıda aracın yakıldığını ve ciddi kamu düzeni sorunları yaşandığını söyledi.

Vatandaşları sorumlu davranmaya davet eden Henderson, toplumun önde gelen isimlerinden de şiddeti teşvik eden söylemlerden uzak durmalarını ve barışçıl protesto çağrısı yapmalarını istedi.

"MASUM İNSANLAR HEDEF ALINIYOR"

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill de olaylara sert tepki gösterdi. O'Neill, maskeli kişilerin ailelerin yaşadığı evleri ateşe vermesini "iğrenç bir alçaklık" olarak nitelendirerek, yaşananların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Belfast'taki bıçaklı saldırının ciddi ve yanlış bir eylem olduğunu vurgulayan O'Neill, bu olayın ülkede yaşayan, çalışan ve ailelerine bakan masum insanları hedef almak için kullanılmasının tehlikeli bir girişim olduğunu ifade etti. Irkçılık, kışkırtma ve şiddetin her koşulda yanlış olduğunu belirten O'Neill, sokaklarda yaşanan saldırıların hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını kaydetti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

İngiltere'nin Kuzey İrlanda Bakanı Hillary Benn de yaptığı açıklamada, Belfast'taki saldırının toplumda büyük şok yarattığını ancak hukuki sürecin işletilebilmesi için polisin görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Benn, son günlerde görülen şiddet görüntülerinin topluma zarar verdiğini ve masum insanların hayatını tehlikeye attığını belirterek, yaşanan olayları "eşkıyalık" olarak nitelendirdi. Bakan, polis teşkilatının yaptığı sükunet çağrısına destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Bıçaklı saldırı sonrasında ülkedeki birçok kesim olayı kınarken, aşırı sağcı çevreler sosyal medya üzerinden göçmen karşıtı söylemlerle "toplu sınır dışı" çağrıları yapmaya başladı. Yetkililer ise gerilimin daha fazla büyümemesi için toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet ediyor.