Yunanistan'da gizli askeri test iddiası: İsrail de katıldı, çevreye zararlı maddeler kullanıldı!

Yunanistan'ın Lavrio Limanı açıklarında, İsrail'in de katılımıyla deniz altında askeri amaçlı test yapıldığı iddia edildi. Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesine göre, Avrupa Birliği destekli araştırma kapsamında gerçekleştirilen testlerde TNT benzeri patlayıcılar ile toksik ve radyoaktif maddeler kullanıldı.

"İSRAİL SAVAŞ ENDÜSTRİSİ YUNANİSTAN SULARININ DERİNLİKLERİNDE"

EFSYN gazetesinin bugünkü haberinde dikkat çeken "İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde" başlığı kullanıldı.

Haberde, 16-20 Mart tarihleri arasında bir Avrupa araştırma programı kapsamında Yunanistan'ın Lavrio Limanı'nda deniz altında askeri bir test gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

AVRUPA LİMANLARINI KAPSAYAN "UNDERSEC" ARAŞTIRMASI

Söz konusu testin, Avrupa Birliği fonlarıyla deniz altında yürütülen Sualtı Güvenliği (UnderSec) isimli bir araştırma kapsamında yapıldığı belirtildi. İlk kez 2023 yılında başladığı ifade edilen bu araştırmanın; Lavrio, Valensiya ve Ravenna gibi Avrupa limanlarında deniz teknolojilerini geliştirmeyi kapsadığı aktarıldı.

TESTLERDE TNT VE RADYOAKTİF MADDELER KULLANILDI

Haberde, test kapsamında Almanya ile yakın işbirliği içinde çalışan İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail savaş endüstrisi RAFAEL ve Tel Aviv Üniversitesinin de yer aldığına dikkat çekildi. Beş gün süren bu operasyonda TNT gibi patlayıcılar ile toksik ve radyoaktif maddelerin kullanıldığı belirtildi.

ÇEVRE ONAYI ALINMADI, YEREL HALKTAN GİZLENDİ

Gizli yürütüldüğü iddia edilen bu testlerin çevreye ve bölge halkına etkisine dair şu değerlendirmeye yer verildi:

"Beş gün süren testler yerel halka hiçbir bilgi verilmeden, gerekli çevre onayları alınmadan, limandaki biyoçeşitliliği ciddi şekilde tehlikeye atarak yapıldı."

Haberde ayrıca, projede yer alan İsrail'in devlet savunma sanayisinin bir parçası olan RAFAEL şirketi hakkında "Geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürülürken gösterildiği videoyla bir insansız hava aracının reklamını yapıyordu." ifadelerine yer verildi. (AA)