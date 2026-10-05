Yunanistan Doğu Akdeniz'de umudunu ABD'ye bağladı! 1 milyar euroluk pazarlık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun 6-7 Ekim’de Atina’ya gerçekleştireceği ziyaret, Yunanistan ile ABD arasındaki askeri ve enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Rubio, Yunanistan-ABD Stratejik Diyaloğu’nun 6. turuna Amerikan heyetinin başkanlığını yapacak. Görüşmelerin ana gündemini savunma, enerji güvenliği ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler oluşturacak.

F-35 KONUSU MASADA

Atina açısından görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri ise F-35 savaş uçakları olacak. Yunanistan, ABD’den sipariş ettiği 20 F-35’in teslimat takvimini netleştirmeye çalışırken, uçakların hangi silah sistemleriyle donatılacağı konusunda da Washington’dan destek arıyor.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Atina, yeni nesil savaş uçaklarının hava-hava füzeleri başta olmak üzere gelişmiş mühimmatlarla donatılmasını talep etti. ABD ile görüşmelerde F-35’lerin yanı sıra mevcut F-16 filosunun modernizasyonu ve bu uçaklarda kullanılacak mühimmat paketleri de gündeme gelecek. Yunanistan'ın ayrıca uzun menzilli seyir füzeleri ve gemisavar sistemleri gibi çeşitli ABD menşeli silahlarla ilgilendiği bildirildi.

Masadaki bir diğer başlık Stryker zırhlı araçları olacak. Atina, ABD'nin elindeki fazla savunma malzemeleri kapsamında Stryker araçlarına ulaşmak istiyor. Böylece Rubio'nun ziyaretinde yalnızca savaş uçaklarının değil, Yunan kara kuvvetlerinin kapasitesini artıracak yeni zırhlı araçların da ele alınması bekleniyor.

ATİNA'NIN TÜRKİYE BEKLENTİSİ

Görüşmelerin perde arkasındaki en hassas konulardan birini ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim oluşturacak.

Atina'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri Washington'ın gündemine taşıyacağı iddia edildi. Yunanistan, Türkiye'nin kendi egemenlik alanı olarak gördüğü bölgelerdeki faaliyetlerine karşı ABD'nin desteğini ararken, Ankara ise özellikle deniz yetki alanları ve enerji projelerinde önceden koordinasyon gerektiğini savunuyor.

TRUMP İLE ERDOĞAN İLİŞKİSİ YAKIN TAKİPTE

Bu nedenle Rubio'nun Atina ziyareti, Washington'ın Ankara ve Atina arasında nasıl bir denge kuracağı açısından da yakından izlenecek. Yunan basınında ziyarete ilişkin değerlendirmelerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye de dikkat çekiliyor. Atina'da Washington'la ilişkilerin güçlendirilmesi istenirken, ABD'ye tamamen bağımlı bir dış politika izlenmemesi gerektiğini savunan yorumlar da yapılıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE ELEKTRİK KABLOSU GERİLİMİ

Rubio'nun önündeki dosyalardan biri de Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantı projesi olacak.

Yunanistan, Girit üzerinden Kıbrıs'a uzanması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesini yeniden hızlandırmak istiyor. Atina, Washington'ın projeye daha güçlü siyasi destek vermesini bekliyor.

Ancak projenin önündeki en büyük sorunlardan biri Türkiye'nin itirazları. Ankara, Türkiye'nin kıta sahanlığı kapsamında değerlendirdiği bölgelerde gerçekleştirilecek çalışmaların Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiğini savunuyor ve izinsiz faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini belirtiyor.

ATİNA'NIN YENİ FORMÜLÜ

Son günlerde ise Atina ile Paris'in projeyi yeniden hareketlendirecek bir formül üzerinde çalıştığı bildirildi. Yunanistan ve Fransa'nın, deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması için ekim sonunu hedeflediği ve Türkiye'ye yapılacak bildirimin "izin talebi" anlamına gelmeyeceği yönünde bir formül üzerinde durduğu aktarıldı.

Dolayısıyla Rubio'nun ziyareti, F-35'lerden milyar avroluk silah paketlerine kadar savunma dosyasının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti açısından da kritik bir döneme denk geliyor.

Washington ise Yunanistan'ı bölgedeki önemli güvenlik ve enerji ortaklarından biri olarak konumlandırırken, Atina Rubio'nun ziyaretinden hem askeri alanda daha fazla destek hem de Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda güçlü bir Amerikan mesajı çıkarmayı hedefliyor.