Son Dakika | Türkiye Yunanistan'ın Akdeniz'deki 'kablo' planına izin vermeyecek! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye sınırları içerisine girecek olan elektrik kablo projesi hakkında açıklama yaptı.

MSB, Türkiye'nin deniz yetki alanları içerisindeki hiçbir alana izin vermeyeceklerini açıkladı:

"Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."

MSB ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) askeri geçit töreni hakkında da şu açıklamayı yaptı:

"GKRY’de düzenlenen askeri geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz. GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada’da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.

Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir."

YUNANİSTAN'IN ELEKTRİK KABLO PROJESİ NEDİR?

Great Sea Interconnector (GSI) isimli proje ile Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında bir elektrik şebekesi kurulmak isteniyor.

GSI'nin Yunanistan-GKRY ayağı Girit ile GKRY arasında yaklaşık 898 kilometrelik denizaltı kablosundan oluşuyor ve 1.000 megavat kapasiteye sahip.

Daha geniş projenin toplam uzunluğu ise yaklaşık 1.208 kilometre olarak planlanıyor.