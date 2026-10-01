Son Dakika | Türkiye İngiltere'den 12 adet askeri kargo uçağı alacak!
Son dakika... MSB, İngiltere'den 12 adet askeri kargo uçağı alınacağını açıkladı. C130-J isimli uçaklar için de ABD ve İngiltere'de pilotlar ve personeller eğitim görecek.
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MSB:
"Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır. Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık’ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan personelimizin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Altı pilot ve altı teknisyenin eğitimi ABD’de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık’ta belirlenen takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir."
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi