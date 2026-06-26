Yeni rapor Almanya’yı ayağa kaldırdı! Aşırı sağcı parti için kapatma kararı mı geliyor?

Almanya’da siyaset gündemi, aşırı sağcı çizgisiyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) hakkında hazırlanan kapsamlı bilirkişi raporuyla yeniden hareketlendi. Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği (GFF) tarafından yayımlanan çalışma, partinin anayasal sınırları ihlal ettiği ve demokratik düzene zarar verdiği yönünde çarpıcı değerlendirmeler içeriyor.

Perşembe günü Berlin’de kamuoyuna sunulan raporda, AfD’nin kullandığı söylemlerin ırkçı unsurlar barındırdığı, etnik temelli bir “halk tanımı” üzerinden siyaset ürettiği ve siyasi rakiplerini baskı altına almaya yönelik bir tutum izlediği ifade edildi. Rapora göre bu yaklaşım, Almanya Anayasası’nın temel ilkeleri arasında yer alan insan onuru ve demokrasi prensipleriyle açıkça çelişiyor.

Çalışmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise, olası bir kapatma davasının başarı şansına ilişkin değerlendirme oldu. Raporda, AfD hakkında açılacak bir davanın “muhtemelen başarıyla sonuçlanabileceği” görüşüne yer verildi.

RAKİP PARTİLER MAHKEMEYE GİDİLMESİNİ SAVUNUYOR

Raporun ardından siyasi tartışmalar da hız kazandı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kanadından Elisabeth Winkelmeier-Becker, nihai karar merciinin Almanya Federal Anayasa Mahkemesi olduğunu hatırlatarak, gerekli hukuki zeminin oluşturulması gerektiğini savundu. Becker, bu sürecin AfD seçmenleri açısından da “neye destek verdiklerini görmeleri açısından önemli” olduğunu dile getirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Carmen Wegge ise sürecin federal ve eyalet düzeyinde ortak bir çalışma ile hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Wegge, “sağlam bir dosya ile Anayasa Mahkemesi’ne en kısa sürede gidilmesi” çağrısında bulundu. Yeşiller Partisi’nden Till Steffen ise kapatma davasının gecikmeden başlatılması gerektiğini savunan isimler arasında yer aldı. Sol Parti ve SSW’den bazı siyasetçiler de benzer görüşleri dile getirdi.

SÜREÇ YILLAR SÜREBİLİR

AfD’nin kapatılmasına yönelik süreç, teknik olarak Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Almanya Federal Konseyi (Bundesrat) veya federal hükümet tarafından başlatılabiliyor. Ancak açılacak bir davanın, nihai olarak Federal Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirildiği ve sürecin yıllar sürebileceği belirtildi.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Siyasi tabloya bakıldığında ise AfD’nin yükselişi sürüyor. Son kamuoyu araştırmasına göre parti, yüzde 27 oy oranıyla ülke genelinde birinci sıraya yerleşmiş durumda. İktidardaki CDU/CSU bloğu ise yüzde 22 seviyesinde kalırken, SPD yüzde 12, Yeşiller yüzde 15 ve Sol Parti yüzde 11 bandında seyrediyor. Ankete göre seçmenlerin yaklaşık dörtte biri ise kararsız ya da sandığa gitmeyi düşünmüyor.

Almanya’da bir sonraki genel seçimlerin 2029 yılında yapılması planlanıyor. Ancak mevcut siyasi atmosfer, önümüzdeki dönemde AfD etrafındaki tartışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret etti.