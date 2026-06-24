Randevu çilesi bitiyor mu? Almanya vize sistemini baştan sona değiştiriyor

Alman Seyahat Birliği’nin (DRV (Deutscher Reiseverband)) organizasyonuyla, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde yaklaşık 300 kişinin katıldığı bir yaz resepsiyonu düzenlendi. İki ülke arasındaki turizm ve diplomasi ilişkilerinin önemli aktörlerini bir araya getiren etkinlikte siyaset, medya ve iş dünyasından temsilciler yer aldı.

BAŞVURULAR DİJİTAL PLATFORMLARA TAŞINACAK

Programda konuşan Almanya’nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, Schengen vize süreçlerinde yaşanan yoğunluk ve uzun bekleme sürelerinin hem turizm akışını hem de ekonomik hareketliliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Ploss, son dönemde Alman Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek, vize sisteminde dijital dönüşüm için somut adımların atıldığını ifade etti. Yeni yaklaşımın, başvuru sürecini tamamen çevrimiçi platformlara taşıyarak daha hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçladığı aktarıldı.

İŞLEM SÜRELERİ KISALACAK

Planlanan modelde, fiziksel vize etiketlerinin kademeli olarak kaldırılması ve sınır geçişlerinde biyometrik doğrulama teknolojilerinin daha etkin kullanılması öne çıktı. Yetkililer, bu dönüşümle birlikte hem işlem sürelerinin kısalacağını hem de güvenlik standartlarının güçleneceğini vurguladı.

Ayrıca yeni sistemin, başvuru yoğunluğundan kaynaklanan randevu tıkanıklıklarını azaltması ve sahte belge kullanımının önüne geçmesi bekleniyor.

TURİZM SEYAHATLERİ İÇİN AVANTAJ

Mevcut uygulamada Türk vatandaşları kısa süreli Almanya seyahatleri için Schengen vizesine başvururken, 90 günü aşan kalışlar için ulusal vize prosedürü uygulanıyor. Başvurular Almanya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri üzerinden yürütülürken seyahat amacına göre çeşitli belgeler talep ediliyor.

Dijitalleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye-Almanya hattında hem turizm hem de iş seyahatlerinde daha hızlı işleyen bir vize sistemine geçilmesi hedefleniyor.