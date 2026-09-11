Yemen’de Husilerin ilerleyişi kontrolden çıkıyor: BM araçlarına el koydular

Yemen’de İran destekli Husilerin Taiz vilayetindeki ilerleyişi, bölgede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kuruluşlarını da etkiledi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Husilerin El-Muha ilçesindeki ofisine ait 8 araca el koyduğunu duyurdu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

OCHA tarafından yapılan yazılı açıklamada, araçların örgüt tarafından ele geçirilmesinden endişe duyulduğu belirtilirken, Yemen’de giderek ağırlaşan güvenlik koşullarının insani yardım çalışmalarını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Yemen halkının ihtiyacı olan son şey, daha fazla çatışma ve göç” ifadelerine yer verildi. OCHA, sahadaki güvenlik sorunlarına rağmen ihtiyaç sahibi ailelere acil yardım ulaştırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

BM kuruluşu, Yemen'in farklı bölgelerinde yaklaşık 2 bin 700 aileye yardım ulaştırıldığını, insani yardım çalışmalarının devam edebilmesi için ise daha fazla finansmana ihtiyaç bulunduğunu açıkladı.

EL-MUHA HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

OCHA'nın araçlarının ele geçirildiği El-Muha, son haftalarda Yemen'deki çatışmaların en kritik noktalarından biri haline geldi. Taiz vilayetinin Kızıldeniz kıyısında bulunan ilçe ve liman, Babülmendep Boğazı'na yakınlığı nedeniyle hem askeri hem de ticari açıdan stratejik önem taşıyor.

Husiler son dönemde El-Muha çevresindeki saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Ağustos ayında bölgedeki liman ve yerleşim alanlarına düzenlenen füze ve İHA saldırılarında can kayıpları yaşanmış, OCHA da daha sonra Taiz ve Marib'deki Husi saldırılarında sivillerin öldüğünü ve yaralandığını bildirmişti.

KIZILDENİZ KIYISINDA HAKİMİYET ARTIYOR

Ancak çatışmalardaki en büyük kırılma 10 Eylül'de yaşandı. Uluslararası kaynaklara göre Husiler, günler süren çatışmaların ardından stratejik El-Muha kentinin kontrolünü ele geçirdi. Hükümet yanlısı güçlerin bölgeden çekilmesiyle Husiler Kızıldeniz kıyısındaki hakimiyet alanlarını genişletti.

Reuters'a göre İran Devrim Muhafızları'nın Husilere askeri danışmanlık ve silah desteği sağladığı, grubun El-Muha operasyonunu insansız hava araçları ve İran kaynaklı askeri destekle güçlendirdiği öne sürüldü. Bu ilerleyişin arkasında yalnızca Yemen'deki iç savaş dinamiklerinin değil, İran'ın bölgesel mücadelesinin de bulunduğu değerlendiriliyor.

BABÜLMENDEP ENDİŞESİ

El-Muha'nın Husilerin kontrolüne geçmesi, çatışmayı Yemen sınırlarının ötesinde önemli hale getiriyor. Kent, Kızıldeniz ile Babülmendep hattına yakınlığı nedeniyle dünya ticareti açısından kritik bir bölgede bulunuyor.

AP, Husilerin El-Muha'yı ele geçirmesinin Babülmendep'e yönelik tehditleri artırabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu boğaz, Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretinde ve enerji taşımacılığında kritik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Husilerin ilerleyişi, Yemen'de 2022'den bu yana devam eden kırılgan sakinliğin de ciddi biçimde bozulduğunu gösterdi. BM öncülüğündeki Nisan 2022 ateşkesi, kara, hava ve deniz operasyonlarının durdurulmasını ve tarafların siyasi sürece yönelmesini hedefliyordu. Anlaşmanın önemli başlıklarından biri de Taiz'deki yolların sivillerin geçişine açılmasıydı.

TEMMUZDAN BU YANA ÇATIŞMALAR ALEVLENDİ

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki askeri hareketlilik temmuz ayından itibaren yeniden yoğunlaştı. Anadolu Ajansı, temmuz başındaki çatışmaları 2022'deki BM ateşkesinden bu yana en ciddi gerilimlerden biri olarak aktardı.

Reuters da temmuz ayında cephe hatlarındaki askeri yığınağın ve Husi saldırılarının yeniden savaş ihtimalini güçlendirdiğini bildirmişti. Özellikle Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin tırmanması, Yemen'deki çatışmanın bölgesel bir krize dönüşmesi riskini artırdı.

SUUDİLER HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve müttefikleri ise ağırlıklı olarak ülkenin güney ve doğusundaki bölgelerde hakimiyetini sürdürüyor.

Suudi Arabistan ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetini destekliyor ve Husilere karşı yürütülen askeri mücadelenin başlıca aktörlerinden biri konumunda.

Yeni çatışma dalgası, zaten ağır bir insani kriz yaşayan Yemen'de yeni bir göç dalgası ve yardım faaliyetlerinin kesintiye uğraması endişesini de beraberinde getirdi. OCHA'nın 8 aracının ele geçirilmesi, sahadaki güvenlik sorununun artık yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını ve sivillere yönelik yardım çalışmalarını da doğrudan etkilediğini ortaya koydu.