Yemen'de savaş kızışıyor: İran destekli Husiler liman kenti Muha'yı ele geçirdi

Husi ve Yemenli yetkililere göre, İran destekli Husiler Perşembe günü Yemen'in liman kenti Muha'yı ele geçirdi. Bölge, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını kontrol etmek açısından kritik önem taşıyor.

Analistler, Husilerin Muha'daki varlığını Kızıldeniz'deki gemilere yönelik tehditleri veya saldırıları artırmak için kullanması halinde bunun İran'a ABD ile savaşında potansiyel bir kaldıraç noktası daha sağlayacağını söyledi.

Muha, BAB ÜL-MENDEB BOĞAZI'NA 80 KİLOMETRE MESAFEDE

Muha, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan ve dünya mallarının yaklaşık yüzde 12'sinin taşındığı Bab ül-Mendeb Boğazı'na yaklaşık 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bulunuyor.

Bab ül-Mendeb'in küresel petrol arzı için önemi, İran'ın ABD ve İsrail ile savaşı sırasında yakındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçişi engellemesi nedeniyle arttı.

İRAN SAVAŞI VE HUSİLERİN TUTUMU

Husiler, İran savaşı başladığında büyük ölçüde kenarda kaldı, ancak yaz boyunca isyancılar Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine yönelik saldırıları artırdı ve onu destekleyen Suudi Arabistan'a abluka ilan etti. Husilerin Suudilerle savaşmak için kendi nedenleri olsa da, çatışma Tahran'ın ABD'ye karşı kaldıraç arayışında ABD müttefiki petrol üreticisi üzerindeki baskıyı artırarak İran'ın çıkarlarına da hizmet ediyor.

2022'DEN BERİ HUSİLERİN EN BÜYÜK KAZANIMI

Muha, 2022'de on yıldan fazla süren iç savaşı bitirmek için imzalanan ateşkesten bu yana Husilerin en büyük toprak kazancını temsil ediyor.

Husiler 2014'ten beri Yemen hükümetiyle savaş halinde; isyancılar o dönem dağlık merkezlerinden aşağı inerek kuzey ve orta Yemen'in büyük bölümünü ele geçirmişti. Suudi Arabistan, hükümet adına savaşa ertesi yıl girdi.