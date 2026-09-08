Enerji piyasaları diken üstünde! Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu, İran Hürmüz için yeni planını açıkladı

Yemen’de İran’ın desteklediği Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları, Kızıldeniz hattındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Suudi yetkililer, ülkenin güneyindeki Khamis Mushait, Abha, Najran ve Jazan kentlerinde sivil ve ekonomik tesislerin hedef alındığını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 73 sivilin yaralandığını duyurdu.

BÖLGEDEKİ ENERJİ TESİSLERİNDE FAALİYETLER DURDURULDU

Saldırıların etkisi yalnızca yerleşim bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, bazı enerji tesislerinde yangın çıktığını ve güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Yangınlara müdahale etmek üzere itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki Husilere karşı yeni askeri adımlar atılacağının sinyalini verdi.

El-Maliki, koalisyonun Husilerin saldırılarını caydırmak ve örgütün eylemlerine karşı koymak amacıyla gerekli operasyonel tedbirleri alacağını söyledi. Husiler ise Yemen’in kuzeyindeki ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı bölgelerdeki kontrolünü sürdürürken, Suudi Arabistan’a karşı ilan ettikleri deniz ablukasının ardından Kızıldeniz’de Suudi gemileri ve çeşitli hedeflere yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KISITLI BÖLGE

Gerilimin aynı dönemde İran cephesinde de tırmanması dikkat çekti. Tahran yönetimi, Basra Körfezi’nde yeni bir “kısıtlı bölge” oluşturulacağını ve Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemiler için yeni bir deniz koridorunun haritasının açıklanacağını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, planlanan bölgenin ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının başladığı noktadan Basra Körfezi yönüne uzanacağını belirtti.

Rızai, söz konusu bölgeye girecek gemilerin İran’ın yaptırım listesine alınacağı uyarısında bulunurken, Tahran’ın ABD savaş gemileri ve askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşımını da değiştirdiğini açıkladı. İran medyası ayrıca yeni geliştirildiği belirtilen Kasım Basir balistik füzesinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD savaş gemilerine doğru fırlatıldığını ileri sürdü. ABD ordusu ise savaş gemilerinin füze saldırılarından kaçındığını ve herhangi bir isabet meydana gelmediğini bildirdi.

PETROL FİYATLARI ZİRVEDE

Gerilimin ardından petrol fiyatları altı haftadan uzun sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile savaşın sona ermesinin enerji fiyatlarında sert bir düşüş getireceğini savundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin İran karşısında savaşı kazanması halinde benzin fiyatlarının önce galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına gerileyebileceğini öne sürdü.