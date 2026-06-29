Washington-Tahran arasında ipler koptu mu? ABD basınından çelişkili iddialar

The New York Times'a konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD ile İran arasında mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılmasının planlandığını açıkladı. Yetkili, Washington ile Tahran arasındaki son saldırılara rağmen hiçbir görüşmenin iptal edilmediğini ve her iki tarafın da mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiğini vurguladı.

TEKNİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Üst düzey ABD'li yetkili, mutabakat zaptının uygulanmasına odaklanacak teknik görüşmelerin halen planlandığını ve iptal edilmediğini belirtti. Tarafların mesaj alışverişini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Wall Street Journal'ın "konuya dair bilgi sahibi kişilere" dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından görüşmelerin askıya alındığı iddia edilmişti. Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, "bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına" yol açtığı öne sürülmüştü. Ancak ABD'li yetkilinin bu açıklaması, söz konusu iddiayı yalanladı.