Son Dakika | Trump'tan İran'a topyekun savaş tehdidi: İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak!

ABD ile İran hattında tansiyon bir kez daha en üst seviyeye tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun bugün İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, Trump'tan çok sert bir açıklama geldi.

"EĞER BU OLURSA, İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARTIK VAR OLMAYACAK"

Trump, İran’ın ateşkes anlaşmasını “yine” ihlal ettiğini savunarak, “Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak” diyerek tehdit etti.

Saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden oldukça sert bir mesaj yayımlayan Trump, İran yönetimini açıkça uyardı ve şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri uçakları, Ateşkes Anlaşması’nı yine ihlal ettikleri için İran’a ait füze ve drone depolama noktalarını ve kıyı radar sahalarını az önce vurdu.

Bunların asla ders almayacak olması çok mümkün! Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak."