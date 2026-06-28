Son Dakika | ABD'den İran’a bir kez daha saldırı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’a yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

KEŞM ADASI'NA SALDIRI DÜZENLENDİ

Söz konusu askeri hareketliliğin ardından İran basınında da saldırıya dair ilk bilgiler yer almaya başladı. Yerel medyada çıkan haberlerde, İran'ın Sirik bölgesinde patlama seslerinin duyulduğu ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na bağlı Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.

SİRİK'TE PATLAMA SESLERİ

Öte yandan, birkaç dakika önce saldırıya uğrayan Sirik kentinde 2 yeni patlama sesinin daha duyulduğu aktarıldı.

İHA DEPOLAMA VE HAVA SAVUNMA TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Yapılan saldırıda hava savunma tesisleri, insansız hava aracı depolama tesisleri ve mayın döşeme yeteneklerinin hedef alındığı bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Başkomutanın talimatıyla 27 Haziran'da İran'daki birden fazla hedefe ek saldırılar düzenledi.

İran'ın M/V Ever Lovely'ye yönelik saldırısına karşılık olarak dün ABD'nin düzenlediği saldırıların ardından, İran'a ateşkes anlaşmasına uyma şansı verildi, ancak İran güçleri bu sabah saat 04:30'da (ET) M/T Kiku'yu vuran tek yönlü bir saldırı insansız hava aracı fırlatarak bunu yapmamayı tercih etti. Panama bayraklı tanker, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki milyondan fazla varil ham petrolle seyrediyordu.



CENTCOM güçleri, ticari gemilere yönelik devam eden İran saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün saldırılar düzenledi. ABD askeri uçakları, İran askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme yeteneklerini hedef aldı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri devam ediyor. ABD güçleri tetikte, ölümcül ve hazır durumda."

(AA)

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