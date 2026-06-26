Washington görüşmeleri sürerken Hizbullah’tan İsrail'e rest: Normalleşme yok

Lübnan’da Aşure dolayısıyla düzenlenen ve on binlerce kişinin takip ettiği programda konuşan Hizbullah lideri Naim Kasım, bölgedeki siyasi gerilimi yeniden tırmandıran açıklamalarda bulundu.

Kasım, İsrail’in Lübnan topraklarında bulunduğunu öne sürdüğü tüm noktaları terk etmek zorunda olduğunu belirterek, “İsrail’in ülkemizden tamamen ve hiçbir şart olmaksızın çekilmesinden başka bir seçeneği yok” mesajını verdi.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Konuşmasında olası diplomatik yakınlaşma senaryolarına da kapıyı kapatan Hizbullah lideri, İsrail ile herhangi bir normalleşme sürecinin, düşmanlığın sona erdirilmesinin ya da kısmi bir İsrail varlığının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamaların, Lübnanlı ve İsrailli yetkililer arasında Washington’da yürütülen dolaylı temasların sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Kasım, bu sürece doğrudan atıf yapmadan sert bir tutum sergileyerek, mevcut politik girişimlere karşı olduklarını ima etti.

Konuşmasının sonunda İsrail’in bölgeden “yenilmiş ve itibarsızlaşmış” bir şekilde ayrılacağını savunan Kasım, bu durumun kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Gelişme, Ortadoğu’da zaten yüksek seyreden gerilimi daha da artırabilecek yeni bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi.