İsrail'den Lübnan'a "kademeli çekilme" formülü! Gizli haritalar Washington'a taşındı

ABD'nin başkenti Washington, İsrail ile Lübnan arasında aylardır devam eden güvenlik temaslarının en kritik turuna ev sahipliği yapıyor. 25 Haziran'a kadar sürmesi planlanan beşinci tur görüşmelerde taraflar, Lübnan'ın güneyinde güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik kapsamlı bir plan üzerinde müzakere yürütüyor.

İSRAİL HEYETİNDEN "PİLOT BÖLGE" MODELİ

Görüşmelerin merkezine ise İsrail ordusunun halen kontrol altında tuttuğu bazı bölgelerden belirli aşamalar halinde çekilmesini öngören "pilot bölgeler" modeli alındı. Hazırlanan taslağa göre İsrail askerlerinin boşaltacağı alanlara Lübnan ordusu yerleşecek ve bu bölgelerde Hizbullah'ın yeniden konuşlanmasının önüne geçilmeye çalışılacak.

İsrail basınından Maariv gazetesinde yer alan bilgilere göre, Washington'daki askeri düzeyde yürütülen toplantılarda İsrail heyeti, pilot uygulamaya dahil edilmesi planlanan bölgelerin haritalarını ve sahadaki güvenlik düzenlemelerine ilişkin ayrıntılı operasyon planlarını muhataplarına sundu.

HİZBULLAH'IN GÜÇLENMESİNE ENGEL

Ancak Tel Aviv yönetimi, söz konusu bölgelerde görev yapacak Lübnan askerlerine ilişkin özel güvenlik şartları ileri sürdü. İsrailli yetkililer, görevlendirilecek personelin Hizbullah ile herhangi bir bağının bulunmadığından emin olmak isterken, askerlerin ABD gözetiminde eğitilmesi ve kapsamlı güvenlik incelemelerinden geçirilmesi talebini de gündeme taşıdı.

İddialara göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah unsurlarına ilişkin topladığı istihbarat bilgilerini de ABD ile paylaşarak Lübnan ordusunun operasyonel kapasitesinin test edilmesini ve örgütün bölgedeki etkisinin yeniden güçlenmesinin engellenmesini amaçlıyor.

İSRAİL BÖLGEDEN TAMAMEN ÇEKİLMEYECEK

Buna karşın İsrail yönetimi, olası bir anlaşmanın tümüyle geri çekilme anlamına gelmeyeceğinin sinyalini verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz daha önce yaptıkları açıklamalarda, sınır hattındaki askeri varlığın güvenlik gerekçeleriyle sürdürüleceğini belirtmiş ve İsrail'in gerekli gördüğü sürece Lübnan topraklarında kalacağını vurgulamıştı.

HİZBULLAH ANLAŞMAYI REDDETTİ

Lübnan tarafı ise müzakerelerin sürdüğünü doğruladı. Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İngiliz ve Alman yetkililerle yaptığı görüşmede, pilot bölgeler planına ilişkin temasların devam ettiğini ve İsrail'in resmi tutumunun beklendiğini açıkladı.

Ancak Beyrut yönetiminin İsrail ile yürüttüğü bu temaslar ülke içinde ciddi tartışmalara yol açtı. Hizbullah, güvenlik planını kategorik olarak reddettiğini duyurarak hükümete müzakerelerden çekilme çağrısında bulundu. Örgüt, savaşçıların güney bölgelerden uzaklaştırılmasını öngören düzenlemeleri kabul etmeyeceğini bildirirken, hükümet üzerindeki siyasi baskısını da artırdı.

Washington'da devam eden görüşmelerden çıkacak sonuçların, yalnızca İsrail-Lübnan sınırındaki güvenlik mimarisini değil, bölgedeki güç dengelerini ve İran-ABD hattındaki diplomatik sürecin geleceğini de doğrudan etkilemesi bekleniyor.