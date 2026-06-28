Venezuela'daki peş peşe deprem faciasında can kaybı 1450'ye çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından ülkedeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, 3 bin 150'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bugün itibarıyla 12 bin 721 kişinin deprem nedeniyle yerinden edildiğini kaydeden Rodriguez, 774 binanın deprem nedeniyle çöktüğünü açıkladı. Rodriguez, ülkede 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi. Venezuela'da on binlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti. USGS ayrıca dün ülkede 4,8 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşandığını, merkez üssünün Aragua eyaletine bağlı El Limon bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu bildirmişti.

(AA)