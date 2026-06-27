Çifte deprem Venezuela'yı yerle bir etti! 50 binden fazla kişi kayıp, ekipler zamanla yarışıyor

Venezuela, çarşamba akşamı yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremin ardından tarihinin en ağır felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 920’ye ulaştığını bildirirken, Birleşmiş Milletler (BM) 50 binden fazla kişinin hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

En büyük yıkımın yaşandığı nokta, başkent Karakas yakınındaki kıyı kenti La Guaira oldu. Bölgede çok sayıda bina tamamen çökerken, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu tahmin belirtildi. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, afet bölgesine girişlerin cuma akşamı itibarıyla sınırlandırıldığını açıkladı.

ŞİLİ'DEN YARDIM EKİPLERİ GELDİ

Arama kurtarma çalışmalarına Şili’den gelen ekipler de katıldı. Yüzlerce daireden oluşan ve tamamen yıkılan dört yüksek binada yoğunlaşan çalışmalarda ekip lideri Nadiomar Polanco, tabloya ilişkin karamsar konuştu. Polanco, “Hayatta kalanlara ulaşma ihtimali çok düşük. Artık çalışmalar daha çok cenazelere ulaşmaya odaklandı” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Resmî ekiplerin yetersiz kaldığı bazı bölgelerde ise vatandaşlar, ağır iş makinelerinin eksikliği nedeniyle enkazı kendi imkânlarıyla kaldırmaya çalışıyor. Depremde 16 yaşındaki kızını kaybeden Marjosly Salazar, beş aylık torunu Gael ile kuzeninden hâlâ haber alamadığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Salazar, “Kolonları kaldıracak makinelere ihtiyacımız var. Burada tek bir devlet yetkilisi bile görmedik” sözleriyle tepki gösterdi.

HÜKÜMETE TEPKİ

Başkent Karakas’ta geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in ziyaret ettiği bir bölgede ise halk sokaklara çıkarak tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar, “Hükümet halk için hiçbir şey yapmıyor” sloganlarıyla protesto gösterileri düzenledi.

BM DEVREYE GİRDİ

Uluslararası yardım da hızla devreye girdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), en az 17 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin Venezuela’ya gönderildiğini açıkladı. Türkiye, İspanya, El Salvador, İsviçre, Kolombiya ve Meksika ekipleri sahada aktif olarak çalışmalara başladı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, artçı sarsıntılar ve ağır hasarlı yapıların müdahaleyi zorlaştırdığını belirterek can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan BM ve yardım kuruluşları, deprem öncesinde de Venezuela’nın derin bir insani kriz içinde olduğuna dikkat çekti. Açıklamalarda milyonlarca kişinin gıda güvensizliği yaşadığı, sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü ve temel kamu hizmetlerine erişimin ciddi şekilde aksadığı vurgulandı.

1900 yılından bu yana ülkeyi vuran en şiddetli deprem felaketi olarak kayıtlara geçen olay nedeniyle, 2026 Dünya Kupası kapsamındaki karşılaşmalar öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.