Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2 bin 954'e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Enformasyon Bakanlığı, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremlerde 16 bin 592 kişinin yaralandığı, yaklaşık 16 bin kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri tarafından şimdiye kadar 6 bin 462 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ülkede arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı değerlendirmede, depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kayıp başvurularının da arttığı ülkede, 27 Haziran itibarıyla yakınları tarafından kayıp olarak bildirilen kişi sayısının 68 bini aştığı açıklanmıştı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürdükçe can kaybının artabileceği uyarısında bulunuyor. (AA)