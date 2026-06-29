Çifte depremin üzerine sel felaketi! Venezuela'da evler ve iş yerleri sular altında

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı ağır yıkımın ardından ülke yeni bir afetle karşı karşıya kaldı. Özellikle Portuguesa eyaletine bağlı Monseñor José Vicente de Unda kentinde etkisini gösteren sağanak yağışlar, nehir ve derelerin taşmasına neden olurken, depremden zarar gören bölgeler bu kez sel sularına teslim oldu.

Saatler boyunca aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Chabasquencito Nehri ile çevrede bulunan küçük akarsular yataklarından taştı. Taşkın suları kısa sürede yerleşim alanlarına ulaşırken çok sayıda ev, iş yeri ve kamu binası sular altında kaldı. Deprem nedeniyle yıkılan binalardan geriye kalan molozlar da sel sularıyla birlikte cadde ve sokaklara sürüklendi.

SEKİZ SAAT SÜREN YAĞIŞ FELAKETİ BÜYÜTTÜ

Yerel kaynaklara göre bölgede sekiz saatten uzun süren yoğun yağış, taşkın riskini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle deprem nedeniyle altyapısı zarar gören yerleşim yerlerinde su baskınları daha büyük hasara yol açtı. Birçok noktada ulaşım aksarken, ekipler su altında kalan mahallelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer selden etkilenen kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DEPREMDE CAN KAYBI 1450'YE YÜKSELDİ

Sel felaketinin yaşandığı sırada, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından başlatılan arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları da devam ediyordu. Son açıklamalara göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı.

Ayrıca 3 bin 150'den fazla kişinin yaralandığı, binlerce kişinin ise hâlâ kayıp olarak arandığı belirtildi. Deprem nedeniyle evlerini kaybeden çok sayıda aile geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

YENİ TAŞKIN UYARISI YAPILDI

Arama kurtarma ekipleri hem deprem hem de selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, yetkililer bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlardan dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları istenirken, yeni su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Uzmanlar, deprem ve sel felaketinin art arda yaşanmasının hasarın boyutunu daha da artırabileceğine dikkat çekerken, ülkede gerçek tablonun önümüzdeki günlerde yapılacak ayrıntılı incelemelerle netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.