Ukrayna'dan kritik açıklama: Zelenski-Putin zirvesi Türkiye'de olabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, mevkidaşı Hakan Fidan'la düzenlediği basın toplantısı sırasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sibiha, olası müzakerelerin ve özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılabilecek liderler zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin daha önce de tarafları bir araya getiren güvenilir bir arabulucu rolü üstlendiğine işaret eden bakan, liderler düzeyindeki bir görüşmenin barış sürecine yeni bir ivme kazandırabileceğini söyledi.

"ATEŞKESE HAZIRIZ"

Sibiha, "Müzakerelerin, özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Ukrayna olarak ateşkese hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın ateşkes konusunda hazır olduğunu yineleyen Sibiha'nın açıklamaları, diplomatik çözüm arayışlarının yeniden hız kazanabileceğine yönelik beklentileri artırdı. Türkiye ise savaşın başlamasından bu yana hem Moskova hem de Kiev ile temaslarını sürdürerek müzakere sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu birçok kez dile getirmişti. (AA)