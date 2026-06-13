Ukrayna askerlerine aşk tuzağı! Rus kadınlar üzerinden yürütülen suikast planı ortaya çıktı

Ukrayna'da savaşın görünmeyen cephesine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Kiev yönetimi, Rusya'nın son dönemde geleneksel sabotaj yöntemlerinin ötesine geçerek sosyal medya ve flört uygulamalarını da kapsayan yeni bir operasyon modeli kullandığını öne sürdü.

Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ivan Vyhivskyi'nin açıklamalarına göre, yıl başından bu yana askerleri hedef aldığı değerlendirilen altı ayrı cinayet planı tespit edildi. Soruşturmalarda ortaya çıkan bulguların, bu girişimlerin organize bir yapı tarafından yönetildiğine işaret ettiği belirtildi.

PARA TEKLİF EDİYORLAR

Yetkililerin iddiasına göre operasyonlarda doğrudan profesyonel ajanlar yerine Ukrayna vatandaşları kullanıldı. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan genç kadınlara mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşıldığı, çeşitli para teklifleri karşılığında askerlerle tanışmalarının istendiği öne sürüldü. İletişimin büyük bölümünün Telegram üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, buluşmaların gerçekleştirileceği evlerin ve diğer masrafların da organizasyonu yapan kişiler tarafından karşılandığı savunuldu.

ÖLÜMCÜL MİKTARDA UYUŞTURUCU VERİYORLAR

Ukrayna güvenlik kaynakları, planın amacının yalnızca bilgi toplamak olmadığını öne sürdü. Soruşturma dosyalarına göre bazı vakalarda askerlerin içeceklerine yüksek dozda metadon karıştırıldığı belirtilirken uzmanlar, bağımlılık tedavisinde kullanılan bu sentetik opioidin kontrolsüz ve yüksek miktarlarda alınmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Dosyada en çok ses getiren olaylardan biri Zhytomyr bölgesinde yaşandı. Bir askerin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada 17 yaşındaki bir kız gözaltına alındı. Güvenlik birimleri, şüphelinin Telegram üzerinden Rus güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğu düşünülen kişilerle temas kurduğunu iddia etti. Genç kıza ulaştırılan kristal formdaki maddenin ilk incelemelerde metadon olabileceği değerlendirildi.

Batılı güvenlik uzmanları ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta son yıllarda "uzaktan yönlendirilen sabotaj ağlarının" daha sık görülmeye başladığına dikkat çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden para karşılığında eleman devşirme girişimlerinin hem Rusya hem de Ukrayna tarafından karşılıklı olarak gündeme getirildiği belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Moskova cephesi suçlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Kremlin ve Kiev yönetimleri savaşın başlangıcından bu yana birbirlerini sabotaj, kundaklama ve suikast faaliyetleri yürütmekle suçladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin verilerine göre savaş sürecinde vatana ihanet, sabotaj ve terör bağlantılı soruşturmalar kapsamında 1.100'den fazla kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kiev yönetimi, son soruşturmaların savaşın yalnızca cephede değil, akıllı telefon ekranlarında ve sosyal medya platformlarında da sürdüğünü gösterdiğini savunuyor.