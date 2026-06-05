Moskova'dan Zelenski'nin çağrısına beklenmedik yanıt: Kapı açık ama...

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben kaleme aldığı ve iki ülke arasında yüz yüze görüşme çağrısı yaptığı açık mektup, uluslararası diplomaside yeni bir hareketliliğe yol açtı.

Zelenski, çatışmanın yalnızca iki ülke arasında yürütülecek bir görüşme süreciyle çözülebileceğini savunarak, olası bir zirve için Türkiye, İsviçre ve bazı Arap ülkelerinin ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna lideri, tarafların gecikmeden bir tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini vurguladı.

ŞARTLAR NETLEŞTİ

Kremlin’den gelen yanıt ise diplomatik bir kapı aralarken aynı zamanda şartları da netleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenski’nin uygun gördüğü bir zamanda Moskova’ya gelmesi halinde görüşmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Peskov açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istediği zaman görüşmek üzere Moskova'ya gelebilir" mesajıyla Rusya’nın diyaloğa tamamen kapalı olmadığını ancak formatın değişmeyeceğini ima etti. Kremlin ayrıca Zelenski’nin çağrısının değerlendirildiğini ve konunun Putin’e iletileceğini bildirdi.

ABD'NİN ROLÜNE DEĞİNDİ

Öte yandan Peskov, ABD’nin süreçteki olası rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Rus tarafı, Washington’un etkisini “belirleyici bir unsur” olarak görmediklerini, kendi ulusal çıkarlarının öncelikli olduğunu vurguladı.

Bu karşılıklı açıklamalar, savaşın diplomatik zeminde yeniden şekillenebileceğine dair yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.