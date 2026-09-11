Ugandalı teröristin mal varlıkları donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin IŞİD ve El Kaide yaptırım listesinde bulunan Ugandalı Abubakar Swalleh’in malvarlığının dondurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 10 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

11785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, BM Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları kapsamında yaptırım listesinde yer alan kişilerin malvarlığının dondurulmasına ilişkin düzenleme kapsamında alındı.

IŞİD'E FİNANSAL DESTEK SAĞLAMAKLA SUÇLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi kayıtlarında QDi.436 koduyla yer alan Swalleh, 16 Haziran 2025’te IŞİD ve El Kaide yaptırım listesine alınmıştı. BM’ye göre Swalleh, IŞİD’le bağlantılı faaliyetlere finansal, maddi ve lojistik destek sağlamakla ilişkilendiriliyor. Örgüte eleman kazandırdığı ve Doğu Afrika merkezli IŞİD yöneticileri adına para ve insan transferinde rol aldığı belirtildi.

BM’nin Swalleh hakkındaki gerekçesinde, 2018’den itibaren IŞİD’in Doğu ve Güney Afrika’daki faaliyetlerini kolaylaştırdığı, örgüt mensuplarının ihtiyaç duyduğu çeşitli malzemelerin temini için finansman sağladığı ve örgüte katılım için kişileri devşirdiği ifade edildi. Ayrıca fidye karşılığı adam kaçırma ve soygunlar yoluyla IŞİD’e finansman sağladığı bilgisi de BM kayıtlarında yer aldı.

KİMLİK BİLGİLERİ DE GÜNCELLENDİ

Resmî Gazete’de yayımlanan ek listede kişinin adı Abubakar Swaleh olarak yer alırken, bilinen diğer adları Abubaker Swaleh, Tom Kiyurige ve Isaac Mupeta olarak sıralandı.

Mengo, Uganda doğumlu olduğu belirtilen Swalleh’in Uganda vatandaşı olduğu ve adresinin Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda olarak kaydedildiği görülüyor.

Kararla birlikte kişinin ulusal kimlik bilgileri de güncellendi. Yeni kayıtta Uganda kimlik numarasının yanı sıra Zambiya’ya ait bir kimlik numarasına da yer verildi. Söz konusu kimliğin “Isaac Mupeta” adına sahte olarak alındığı ve kişinin 9 Mayıs 1993’te Zambiya’nın Lusaka kentinde doğduğu yönündeki bilgiler de listede bulunuyor.

Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemeye karşı, ilgili mevzuat uyarınca yayımdan itibaren 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilecek.