Bir dönemin dünya genelinde en çok izlenen çizgi filmlerinden biri olan Pokemon’un, 2016 yılında piyasaya sürülen artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon Go, dijital güvenlik ve askeri teknolojiler dünyasındaki skandalla gündeme geldi.

Oyuncuların dünyaca ünlü canavarları yakalamak için telefon kameralarıyla sokakları ve kamu binalarını çekerek topladığı mekânsal verilerin, kamikaze İHA'ların navigasyon sistemlerini eğitmek için kullanıldığı doğrulandı.

TELEFONUNA İNDİRENİ İZLEDİLER!

DroneXL sitesinde yayımlanan belgelerin ardından oyunun sahibi Niantic firması, askeri dronelar için mekânsal tespit yazılımları geliştiren Vantor şirketiyle ortaklık kurduğunu açıkladı.

Henüz başlangıç aşamasında olan bu iş birliğinin teknik detayları şu şekilde özetleniyor:

Sinyalsiz Navigasyon: İş birliği; uydu sinyallerinin engellendiği, yanıltıldığı veya karıştırıldığı savaş alanlarında otonom sistemlerin yön bulabilmesini amaçlıyor.

İş birliği; uydu sinyallerinin engellendiği, yanıltıldığı veya karıştırıldığı savaş alanlarında otonom sistemlerin yön bulabilmesini amaçlıyor. Görüntüyle Yön Bulma: Pokémon Go kullanıcılarının topladığı kamera, lokasyon ve ses kayıtları sayesinde İHA'lara komut veren yapay zeka, GPS sinyali olmasa dahi elindeki görsel haritalarla saldırı ve koordinasyon gerçekleştirebilecek.

ŞİRKET SATILMADAN VERİLER TOPLANDI: HALA TELEFONA İNDİRİLİYOR

Niantic, Nintendo ortaklığıyla geliştirdiği oyunla 2018 yılı itibarıyla dünya genelinde 800 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmıştı. 2021 yılında getirilen bir güncellemeyle, kullanıcıların gerçek mekanları cihazlarıyla taramaları karşılığında oyun içi ödüller kazandığı "Pokéstops" özelliği devreye sokuldu.

Niantic, oyun bölümünü 2025 yılında 3,5 milyar dolara Suudi Arabistan ortaklı Scopely şirketine devretmeden önce, kullanıcıların onay vererek yüklediği tüm bu geçmiş tarama verilerini topladı.

Şirketler tarafından Guardian Australia'ya yapılan açıklamada, ham yer tarama verilerinin doğrudan askeri savunma firması Vantor'a verilmediği, bu verilerin yalnızca Niantic'in kendi temel yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldığı savunuldu. Niantic sözcüsü, taramaların oyuncular tarafından hizmet şartları ve gizlilik politikası çerçevesinde tamamen gönüllü olarak paylaşıldığını ifade etti.

TÜRKİYE'DEN BİNLERCE KİŞİ YABANCI İHA'NIN TAKİBİNE GİRDİ

Vantor Ürün Müdürü Peter Wilczynski, şirketin Şubat ayında ABD Ordusu ile eğitim yazılımları için 217 milyon dolara varan bir anlaşma imzaladığını belirtirken, sivil verilerin askeri amaçlarla kullanılması uzmanların büyük tepkisini çekti.

Dijital Haklar İzleme Grubu Politika Başkanı Tom Sulston, kullanıcıların uzun yasal metinleri okumadan onay verdiğini ve ücretsiz servislerin kullanıcıları birer "ürün" olarak gördüğünü hatırlatarak yasal düzenleyicileri göreve çağırdı. Sydney Üniversitesi'nden Dr. Rob Nicholls ise bu durumun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu, geçmişte Strava gibi spor uygulaması verilerinin de askeri tesislerin yerini belirlemek için kullanıldığını aktardı.

Türkiye'de geçmişte fırtına estiren ve hâlâ binlerce kişi tarafından indirilmeye devam eden Pokémon Go oyunu, taşıdığı bu riskler nedeniyle daha önce İran ve Çin'de 'milli güvenlik' gerekçesiyle tamamen yasaklanmıştı.