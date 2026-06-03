Kuveyt'ten füze ve İHA saldırılarına müdahale

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif olarak müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, süregelen duruma ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

HALKA GÜVENLİK TALİMATLARINA UYMA ÇAĞRISI

Saldırıların kaynağına, hedefine veya niteliğine dair henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, halka yönelik yaptıkları uyarıda, resmi makamlarca yayınlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına titizlikle uyulması çağrısında bulundu. Meydana gelen gelişmelere ilişkin ordudan veya resmi kaynaklardan yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. (AA)