Son Dakika | ABD İran'a saldırıyı açıkladı hemen ardından Kuveyt'te füze alarmı verildi

ABD ordusu, İran'daki radar ve İHA tesislerine "savunma amaçlı" saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırının hemen ardından, ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt'te füze alarmları verildi ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırıların kaynağının İran olup olmadığı henüz belirlenemedi.

CENTCOM İRAN'A SALDIRILARI AÇIKLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın güneyindeki Garook kenti ve Qeşm Adası'ndaki radar ile insansız hava aracı (İHA) komuta kontrol tesislerine "savunma amaçlı" saldırılar düzenledi. Bu saldırılar, uluslararası sularda uçuş yapan bir ABD MQ-1 insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesine misilleme olarak cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildi. ABD'nin bu saldırısından kısa süre sonra, Basra Körfezi'nde bulunan ve ABD üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt'te füze alarmları verildi.

ABD İRAN'DAKİ RADAR VE KOMUTA TESİSLERİNİ VURDU

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının saldırılarda İran hava savunma sistemlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sularda gemilere tehdit oluşturan iki intihar drone'unu imha ettiği belirtildi. "Hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediği" iddia edilen açıklamada, ABD'nin devam eden ateşkes sırasında "haksız İran saldırganlığına" karşı varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceği ifade edildi.

ABD SALDIRISININ ARDINDAN KUVEYT'TE FÜZE ALARMLARI

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından kısa süre sonra, Basra Körfezi ülkesi Kuveyt'te füze alarmları verildi. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik olası füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bildirildi. Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilirken, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymaları istendi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, ülkede siren seslerinin duyulduğunu duyurdu.

SALDIRILARIN KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kuveyt'e yönelik saldırı girişimlerinin İran tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz bilinmiyor. Uzmanlar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini hedef almış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.