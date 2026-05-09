Dört Arap ülkesinden İran'ın BAE'ye yönelik saldırısına kınama

İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya Kuveyt, Mısır, Ürdün ve Katar'dan tepki geldi. Dört ülke, saldırıyı kınayarak BAE'ye destek mesajı yayımladı.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği ve olayda 3 kişinin yaralandığı duyuruldu. Gelişmenin ardından bölge ülkelerinden peş peşe kınama açıklamaları geldi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE DESTEK

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balistik füze ve İHA'larla gerçekleştirilen saldırı en sert şekilde kınandı. Açıklamada, tekrarlanan bu tür eylemlerin BAE'nin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve ülkenin güvenliğine, istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı. Kuveyt yönetimi, BAE'nin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla alacağı tüm önlemlere destek vereceğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak olayın BAE'nin egemenliği ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Eylemi bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit olarak nitelendiren Mısır, BAE'nin alacağı tüm tedbirlerde yanında olacağını ifade etti.

KATAR VE ÜRDÜN'DEN ULUSLARARASI HUKUK VE EGEMENLİK VURGUSU

Katar ve Ürdün tarafından yapılan resmi açıklamalarda da saldırı kınandı. Her iki ülke de gerçekleştirilen saldırının BAE'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti. (AA)