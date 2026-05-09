İsrail'den sivil yerleşime hava saldırısı: 1'i çocuk 9 Filistinli yaralandı

İsrail savaş uçakları, ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 Filistinli yaralandı.

EVLER YERLE BİR OLDU, AİLELER SOKAKTA KALDI

Görgü tanıkları ve Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kampın batısında yer alan tek katlı bir ev doğrudan hedef alındı. Şiddetli patlamanın ardından söz konusu ev tamamen yıkılırken, çevredeki çok sayıda yapıda ağır hasar meydana geldi ve bazı evlerde yangın çıktı.

Saldırı bölgesindeki yaralılar tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesine sevk edilirken, evleri zarar gören ve yıkılan onlarca ailenin sokakta kaldığı bildirildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü, olayın ardından yaptığı resmi açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Şati Mülteci Kampı'nda tek katlı eve düzenlediği saldırı sonucu 9 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Kurum, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine seslenerek, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

ATEŞKES SÜRECİNDEKİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun bölgedeki saldırıları kesintisiz devam ediyor. Elde edilen verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bugüne kadar 850'ye yakın kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı. (AA)