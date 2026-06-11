Cep telefonlarında yeni dönem başladı! Sınırlama ve sıkı takip devrede

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ilgili yönetmelikte gerçekleştirdiği yeni düzenleme ile birlikte aynı şahsın adına çıkartılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. CNBC-e'nin haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edilerek yürürlüğe giren elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik uyarınca, elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek ya da tüzel kişiler adına tanımlanabilecek hat sayısında BTK tarafından kararlaştırılan limitin üzerinde abonelik işlemi gerçekleştiremeyecek.

3 AYDA BİR SIKI DENETİM YAPILACAK

Alınan karara göre GSM operatörleri, 3 ayda bir defa olmak üzere tüm abonelerinin aktiflik durumunu inceleyecek. Gerçek kişi olan abonelerin ve kurumsal abonelik yetkililerinin Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi vasıtasıyla kontrol edilecek. Bununla birlikte, kurumsal statüdeki abonelerin tüzel kişiliklerinin son bulup bulmadığı da yine aynı sistem üzerinden denetlenecek.

90 GÜN İÇİNDE TAMAMEN KAPATILACAK

Aboneliğin aktif olduğunun doğrulanamadığı vaziyetlerde, 24 saatlik süre zarfında irtibat numaralarına en az bir kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme iletilecek. Doğrulamanın gerçekleştirilememesi durumunda hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, 90 günlük süre içinde ise tamamen kullanıma kapatılacak.

Kurumsal abonelerin tüzel kişiliği devam ettiği halde, yalnızca kurumsal abone yetkilisinin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda ise bu kısıtlama ve kapatma yaptırımları devreye sokulmayacak. Fakat yeni bir yetkili ilgili işletmeci bünyesinde resmi olarak tanımlanana dek, abone tarafından hiçbir abonelik işlemi yürütülemeyecek. Söz konusu düzenlemeler 25 Haziran'da yasal olarak yürürlüğe girecek.