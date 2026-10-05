Türk gemisine İHA’lar yağdı, Zelenski sert konuştu! Dünyayı ayağa kaldırdı!

Karadeniz’de tahıl yüklü Türk gemisi ROYAD MAMMADOV’un drone ile vurulmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den açıklama geldi. Romanya makamları, geminin battığını, 11 mürettebatın kurtarıldığını ve 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

KARADENİZ'DE TÜRK GEMİSİNE SALDIRI SONRASI ZELENSKİ KONUŞTU

Yaşanan felaketin ardından Zelenski, iki Rus İHA'sı tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı kınayarak taziye ve güvenlik mesajı paylaştı.

Zelenski, Rusya’yı sivil gemileri batırmakla ve deniz taşımacılığına karşı terör eylemleri düzenlemekle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye ait, mısır yüklü bir sivil gemiye, tarafsız sularda iki Rus İHA'sının gerçekleştirdiği korkunç bir saldırı. Gemide Azerbaycan ve Hint vatandaşları bulunuyordu. Şimdilik ne yazık ki geminin kaptanının öldüğünü biliyoruz. Başsağlığı dilerim. Bir diğer kişinin akıbeti hâlâ netleşiyor.

On bir mürettebat kurtarıldı, bunlardan biri yaralı. Ukrayna, durumu yatıştırmak ve Karadeniz'de güvenliği sağlamak için somut adımlar önermiş durumda. Üçüncü ülkelerden de ilgili teklifler gelmiş. Ancak Rusya, normal denizcilik seyrüseferine alternatif olarak sürekli terörü ve sivil gemilerin batırılmasını seçiyor.

Küresel gıda güvenliğini yeniden sağlamak için baskı gerekli. Ve bunda samimi olan herkes yardım etmeli."

TÜRK GEMİSİ UKRAYNA'DAN İTALYA'YA GİDİYORDU



Romanya basınına göre ROYAD MAMMADOV, Ukrayna’nın İsmail Limanı’ndan hareket etmişti ve İtalya’ya doğru ilerliyordu. Olayın Romanya kıyılarına yaklaşık 20 deniz mili mesafede yaşandığı belirtildi.