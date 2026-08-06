Trump'tan İran'la anlaşma açıklaması: Saldırı seçeneği hala masada

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ancak ellerinde başka seçeneklerin de bulunduğunu vurguladı.

'SALDIRI BAŞLATMAYA HAZIRIZ AMA ANLAŞMAYI TERCİH EDERİM'

Trump, konuşmasında "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum" ifadesini kullanırken, diplomasinin sonuç vermemesi halinde "güç kullanımının hala bir seçenek" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı" başlatmaya hazır olduklarını ancak Körfez liderlerinden ve İranlı yetkililerden gelen talepler doğrultusunda saldırıyı askıya aldıklarını belirtti.

"BENİ ARADILAR, KONUŞALIM DEDİLER"

Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, "Beni aradılar ve lütfen bunu yapmayın konuşalım dediler. Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ama bize saygı gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. Görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı "sert şekilde" vurmaya hazır olduklarını yineleyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha dile getirdi. ABD Başkanı, temel amaçlarının İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu savundu.

(AA)