İran Hürmüz sürecinden ABD'yi dışladı: Görüşmemiz Umman'la Trump başarıyı sahiplenmek istiyor

İran devlet bağlantılı Press TV'nin aktardığına göre, üst düzey bir İranlı yetkili, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu ancak ABD'nin müdahalesinin süreci yavaşlattığını söyledi. Yetkili, Trump'ın müzakerelerin başarılarını sahiplenmeye çalıştığını ancak müdahalesinin görüşmeleri yavaşlattığını belirterek, yeni koridorun İran'ın egemenlik çıkarlarını koruyacağını ifade etti.

ABD MÜDAHALESİ MÜZAKERELERİ YAVAŞLATIYOR

İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan açıklamasında, "Trump, Hürmüz görüşmelerinin başarılarının itibarını üstlenmeye çalışıyor, ancak müdahalesi yalnızca müzakereleri yavaşlatıyor" ifadelerini kullandı. Yetkili, Washington yönetiminin sürece müdahil olmasının, Tahran ile Umman arasındaki ilerlemeyi sekteye uğrattığını savundu.

YENİ KORİDOR İRAN'IN EGEMENLİK ÇIKARLARINI KORUYACAK

Aynı yetkili, "Hürmüz'deki yeni koridor İran'ın egemenlik çıkarlarını koruyacaktır" dedi. Ayrıca, "Umman ile görüşmeler, ABD'nin yarattığı aksaklıklara rağmen yeni bir aşamaya giriyor" ifadelerini kullandı. İran tarafı, müzakerelerin ilerlediğini ancak dış müdahalelerin süreci zorlaştırdığını belirterek, anlaşmanın İran'ın ulusal çıkarlarını gözeten bir çerçevede tamamlanacağını vurguladı.