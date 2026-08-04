ABD'den umut veren Hürmüz açıklaması: Anlaşma bugün ya da yarın gelebilir

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizle ilgili diplomatik temaslar sürerken, ABD yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la devam eden görüşmeler kapsamında boğazın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanabileceğini ifade etti.

CNBC televizyonuna konuşan Bessent, müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirterek, "Bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." dedi. Bessent, olası uzlaşının ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşmazken, anlaşmanın temel hedefinin boğazdaki deniz ulaşımının kesintisiz ve güvenli şekilde devam etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"SERBEST DOLAŞIM GARANTİ ALTINA ALINACAK"

Programda kendisine yöneltilen, "İran boğazdan geçen gemilerden ücret alacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Bessent, böyle bir uygulamaya işaret etmedi. ABD'li Bakan, üzerinde çalışılan düzenlemenin Hürmüz Boğazı'nda serbest dolaşımı garanti altına alacağını belirterek, uluslararası deniz taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılmasının amaçlandığını söyledi.

İRAN CEPHESİNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR

İran cephesinden ise ABD'nin açıklamalarına farklı bir çerçeve çizildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın Washington ile doğrudan müzakere yürüttüğü yönündeki değerlendirmeleri reddederek, temasların Umman üzerinden sürdüğünü ifade etti. Bekayi, görüşmelerin kapsamının yalnızca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlı olduğunu vurguladı.