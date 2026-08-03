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Halk TV Dünya İran'dan kritik Hürmüz müzakereleri açıklaması: Son aşamaya geldik

İran'dan kritik Hürmüz müzakereleri açıklaması: Son aşamaya geldik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda Umman ile yürütülen müzakerelerin "son aşamaya" geldiğini açıkladı.

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İran'dan kritik Hürmüz müzakereleri açıklaması: Son aşamaya geldik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erakçi, Tahran yönetimi ile Umman arasında devam eden müzakerelerin son aşamaya yaklaştığını duyurdu.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

İran devlet medyasının aktardığına göre Erakçi, görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki temasların nihai sonuca doğru ilerlediğini belirtti. Görüşmelerin temel hedefi, Hürmüz Boğazı'nda uygulanmak üzere "karşılıklı bir mekanizma" üzerinde anlaşmaya varmak olarak ifade edildi.

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KARŞILIKLI MEKANİZMA HEDEFİ

Açıklamalarda ayrıca, İran ile Umman arasında boğazda yeni bir rota konusunda varılan anlayışın, boğazın fiili olarak açık ya da kapalı olduğu anlamına gelmediği vurgulandı. Bu ifade, tarafların üzerinde çalıştığı düzenlemenin mevcut statüyü doğrudan değiştiren bir adım olmadığını, daha çok operasyonel ve idari bir çerçeve oluşturmayı amaçladığını gösteriyor. Müzakerelerin detaylarına ve nihai anlaşmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir metin paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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