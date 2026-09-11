Trump seçim mitingini ayine çevirdi! Sandıkta hile çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi seçmenleri sandığa götürmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Teksas’ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti’nin ilk ulusal ara seçim kongresinin kapanışında sahneye çıkan Trump, binlerce destekçisinden sağ ellerini kaldırarak kendisine oy verme sözü vermelerini istedi.

Trump’ın girişimi, klasik bir seçim konuşmasından çok, kendisinin yönettiği bir “yemin törenine” dönüştü. Salondaki Cumhuriyetçiler ellerini kaldırırken Trump, kendisini ABD tarihinin “en büyük başkanı” ilan ederek seçmenlerinden ailelerini ve arkadaşlarını da sandığa götürmelerini istedi.

"ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞKANINA..."

Trump’ın yemin sırasında kullandığı ifadeler ise özellikle dikkat çekti:

“Lütfen sağ elinizi kaldırın. Yemin ederim... Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına... Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile alamıyor... Ailemle, arkadaşlarımla dışarı çıkacağıma. Kayıtlı olup olmadığım umurumda değil, deneyeceğim ve onların yaptığı gibi deli gibi hile yapacağım. Dışarı çıkıp arkadaşlarımı, ailemi alacağım ve 3 Kasım'da oy kullanacağız. Tanrı yardımcım olsun!”

DEMOKRATLARI HİLE YAPMAKLA SUÇLADI

Trump burada, destekçilerinin kayıtlı olup olmadığına bakmaksızın oy kullanmaları gerektiği yönünde algılanabilecek sözler söylerken, “hile yapacağım” ifadesini de Demokratlara yönelik seçim hilesi suçlamalarıyla ilişkilendirdi. ABD medyasında Trump’ın bu sözleri, seçmenlerini sandığa çekmek için kullandığı sıra dışı ve tartışmalı çağrının en dikkat çeken bölümü olarak öne çıktı.

Trump’ın konuşması bununla da sınırlı kalmadı. Cumhuriyetçi seçmenlere sandığa gitmeleri için dini bir tehdit diliyle seslenen Trump, “Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz” dedi. Ardından Demokratlara yönelik sert söylemini sürdürerek partisinin seçimleri kazanmasının önemini vurguladı.

"KOMÜNİZMİ YENECEĞİZ"

Trump, konuşmasının başka bir bölümünde ABD’de komünizmin yayılacağı iddiasını öne çıkardı ve Demokratların Kongre’de güç kazanması halinde ülkenin büyük bir tehdit altına gireceğini savundu. Guardian’ın aktardığına göre Trump, “Ülkemizin üzerinde çılgın, küçük, hastalıklı bir bulut var” ifadelerinin ardından “Amerika'da komünizmi yeneceğiz” dedi.

“BENİ OY PUSULASINDAYMIŞIM GİBİ DÜŞÜNÜN”

Trump’ın Dallas’taki konuşmasının merkezinde kendisi vardı. 2026 ara seçimlerinde başkanlık seçimi yapılmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmenlerden seçimleri kendi siyasi geleceğine ilişkin bir referandum gibi görmelerini istedi.

Başkan, daha önceki konuşmasında seçmenlere “beni oy pusulasındaymışım gibi düşünün” çağrısı yapmıştı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki çoğunluklarını korumasının kendi yönetimi açısından kritik olduğunu savunan Trump, seçmen katılımının düşük kalması halinde partisinin ciddi kayıplar yaşayabileceği yönündeki endişeleri de açıkça dile getirdi.

5 BİN DOLAR VAADİNİ YİNELEDİ

Trump ayrıca Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerini kazanması halinde ABD'deki yetişkinlere 5 bin dolar ödeme yapılacağı vaadini de yineledi. Trump, bu paranın gümrük tarifeleri ve ülkenin elde ettiği gelirlerden karşılanabileceğini savunurken, planın uygulanabilirliği ve Kongre onayı gerektirip gerektirmediği konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.