Suudi Arabistan’dan 4 kent için alarm: Vatandaşlara uyarı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki dört kent için uyarı mesajı yayımladı.

Genel Müdürlüğün X hesabından yapılan açıklamada, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran’da yaşanabilecek olası acil durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamada, bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla acil durum protokollerine uyulmasının ve yetkili makamlar tarafından yapılacak talimat ve uyarıların yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

TEHLİKENİN KAYNAĞI AÇIKLANMADI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, uyarının hangi tehdide yönelik olduğunu veya bölgelerde ne tür bir tehlike beklendiğini açıklamadı.

Suudi Arabistan’ın güney bölgeleri, Yemen’deki Husilerin zaman zaman düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi oluyor.

HUSİLER DAHA ÖNCE DE SINIR BÖLGELERİNİ HEDEF ALDI

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun Yemen’de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan’ın sınır bölgeleri ve güney vilayetlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Bölgedeki askeri noktalar ve stratejik tesisler, zaman zaman Yemen’den fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hedefi oluyor.

Türkiye, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile hem Suudi Arabistan hem de Pakistan'a yönelik saldırılarda ortak tutum ve taraf olmak üzerine ortaklaşmış oldu.

Dışişleri Bakanlığı saldırıları en güçlü biçimde kınadığını açıkladı. İlerleyen günlerde yeni adımların atılması bekleniyor.