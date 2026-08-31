Hakan Fidan duyurdu: Mekke Savunma İttifakı için ilk kurumsal kararlar alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ve siyasi iş birliğine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDA İLK KARARLAR ALINDI

Toplantının ardından açıklama yapan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını bildirdi.

Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı’nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık."

Fidan, toplantıya katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ederek gelişmenin bölge açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.

HAKAN FİDAN: BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Fidan paylaşımının devamında, toplantıda alınan kararların bölge açısından önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan, açıklamasını "Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun" sözleriyle tamamladı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan toplantı sonrası ortak açıklama yaparak Mekke Anlaşması’nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu hedef doğrultusunda, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere, gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri desteklemeyi sürdüreceklerdir. Bugün, üç ülke dayanışmalarını güçlendirecek, kollektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve iş birliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır.

Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter’in başkanlığında Sekretarya kurulacaktır. Sekretarya’ya ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden, üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreter başkanlık edecektir.

Müşterek faaliyetler aracılığıyla, savunma sanayi iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklardır. Üç ülke, Mekke Anlaşması’nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaklardır."