Son Dakika | Hakan Fidan İsrail'in 'tehdit' iddiasına yanıtını Mekke İttifakı toplantısı çıkışında verdi

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kuruluş sürecine, genişleme planlarına ve bölgesel güvenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mekke Anlaşması'nın bölgede yeni bir güvenlik ve işbirliği anlayışının temelini oluşturduğunu belirten Fidan, “Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalara başladık” dedi.

"İTTİFAK GENİŞLEMEK ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

İttifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıklayan Fidan, yapının başka ülkelerin katılımına açık olduğunu belirtti. Fidan, “İttifak, genişlemek üzere kurulmuştur. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu anlaşma gereği mümkün, bunun tabi şartları, gerekleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Katılım sürecine ilişkin yol haritası üzerinde de çalıştıklarını söyleyen Fidan, ittifakın kurumsallaşmasının önemine dikkat çekerek, “İttifak, genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor, kurumsallaşmanın da çok iyi yapılması gerekiyor, hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar” dedi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VURGUSU

Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını da vurguladı. İttifakın devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını belirten Fidan, “İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını aksine bu temel ilkelere yad eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgesel güvenlikte yeni bir dönemin başlayacağını belirten Fidan, “Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz” diye konuştu.

İSRAİL'İN TEHDİTLERİNE YANIT

Fidan, açıklamalarının devamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Türkiye'ye yönelik söylemlerine de değindi. Netanyahu hükümetinin seçim sürecine girmesinden itibaren Türkiye'yi hedef alan söylemlerinin arttığını belirten Fidan, “Bir süredir biliyorsunuz seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz” dedi.

"SADECE TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT"

Netanyahu'nun yalnızca Türkiye açısından değil, uluslararası güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu savunan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor: Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mantalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.”

Uluslararası toplumun Netanyahu'ya karşı daha etkili bir tutum alması gerektiğini belirten Fidan, “Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor” dedi.

Fidan, Netanyahu'nun politikalarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savunarak, “Yani Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlilere zaten zarar, bölgeye de büyük zarar” ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIMCI VE İŞGALCİ"

Netanyahu'nun açıklamalarına da değinen Fidan, “Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin Devleti'nin kurulmasını istemiyor, bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor, soykırımcı ve işgalci yaklaşımın bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor” dedi.

Fidan, söz konusu durumun yalnızca Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar. Benim mesajım bu.”

KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK KONUSU DA ELE ALINDI

Fidan toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek savaşın Karadeniz güvenliğinin yanı sıra küresel gıda güvenliği açısından da ciddi bir sorun oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Rusya ve Ukrayna'dan dünya pazarlarına ulaşması gereken tahıl ürünlerinin sevkiyatında yaşanan sorun nedeniyle Türkiye'ye birçok ülkeden başvuru geldiğini söyleyen Fidan, “Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir, özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Savaşın giderek daha yıkıcı bir boyuta ulaştığını ifade eden Fidan, “Artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda. Bunun da tabii engellenmesi gerekiyor. Hem tarafların birbirine daha fazla artık yok edici bir zarar vermesini hem de bölgeye olan zararın önüne geçmek gerekiyor. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.