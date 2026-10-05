Suudi Arabistan 100 savaş uçağını Yemen'e gönderdi: Sıcak çatışma var

Yemen’de savaş yeniden alevlendi. İran destekli Husilerin son haftalarda Kızıldeniz kıyısında ve stratejik Babülmendep Boğazı çevresinde ilerlemesinin ardından Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti geniş kapsamlı bir karşı operasyon başlattı. “Yemen Şafağı” adı verilen harekâtın hedefi, Husilerin ele geçirdiği bölgeleri geri almak ve ülkenin tamamında hükümet güçlerinin kontrolünü yeniden sağlamak oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 100 SAVAŞ UÇAĞI

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, operasyonun başladığını duyurarak, hedefin devlet kurumlarını yeniden tesis etmek, başkent Sana'yı Husilerden geri almak ve ülkenin tamamında devlet otoritesini yeniden kurmak olduğunu açıkladı. El-Alimi, operasyonun Yemen ordusu ve diğer askeri oluşumlar tarafından yürütüleceğini, bölgesel müttefiklerden de destek alınacağını söyledi.

Suudi Arabistan ise operasyona hava gücüyle doğrudan destek verdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah şafak vakti ‘Yemen Şafağı’ operasyonuna 100 savaş uçağı katıldı” denildi.

Operasyonun ilk aşamasında çatışmalar özellikle Babülmendep Boğazı, Taiz ve çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusu, Babülmendep'in doğu yakasındaki Dubab bölgesinde ve stratejik noktalarda kontrol sağladığını açıkladı. Hükümet yanlısı Güney Devleri Tugayları da bölgede “kararlı” bir operasyon başlattığını duyurdu.

HUSİLER ÖNEMLİ BÖLGELERİ ELE GEÇİRMİŞLERDİ

Suudi destekli güçlerin operasyonu, Husilerin son haftalarda gerçekleştirdiği hızlı ilerleyişin ardından geldi. İran destekli Husi güçleri, eylül ayında Kızıldeniz kıyısında yaklaşık 150 kilometrelik bir hattı ele geçirirken, stratejik Mokha kentinin yanı sıra çok sayıda adayı da kontrol altına aldı. Bu ilerleyiş, Husilerin Babülmendep Boğazı'nın Yemen tarafında etkinlik kazanmasına yol açtı.

Babülmendep, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve küresel ticaret açısından kritik önem taşıyan bir geçiş noktası. AP'ye göre dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si bu kritik deniz güzergâhından geçiyor. Husilerin bölgedeki ilerleyişi, yalnızca Yemen'deki savaş açısından değil, Kızıldeniz üzerinden yapılan uluslararası deniz taşımacılığı açısından da yeni bir risk oluşturdu.

Son gelişmelerin merkezinde ise Taiz bulunuyor. Husiler, Taiz çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirerek kenti kuşatma ihtimalini güçlendirdi. Son olarak Turbah kentinin Husi güçlerinin eline geçmesi, hükümet birliklerinin Taiz'e ikmal ve takviye göndermesini daha da zorlaştırdı.

ABD SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK OLUYOR

Riyad'ın operasyonu, geçen hafta Reuters'ın ortaya çıkardığı hazırlıkların ardından geldi. Reuters'a konuşan bölgesel ve Batılı yetkililer, Suudi Arabistan'ın Husilerin Kızıldeniz'deki kontrolünü kırmak için kıyıdan saldırı veya Yemen'in farklı bölgelerinde eş zamanlı operasyonlar dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini bildirmişti. Planlarda 100 binden fazla Yemen askerinin seferber edilmesi ihtimali de gündeme gelmişti.

ABD'nin de Riyad'ın operasyonlarına istihbarat desteği verdiği bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre bazı bölgesel ve Avrupa ülkeleri ise Suudi Arabistan'a ağırlıklı olarak savunma amaçlı askeri destek sağlıyor.

HUSİLERDEN MİSİLLEME

Husiler ise Suudi Arabistan'ın saldırılarına karşılık verdiklerini duyurdu. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, son 24 saat içerisinde Suudi savaş uçakları tarafından 106 hava saldırısı ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini öne sürdü. Husi tarafı, saldırıların Sana'nın yanı sıra Cevf, Taiz, Amran, Hacce ve Saada bölgelerini hedef aldığını iddia etti. Bu rakamlar Husi kaynaklarının açıklamalarına dayanıyor ve bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Çatışmaların yeniden genişlemesi, Yemen'deki dört yıllık kırılgan ateşkes döneminin ardından savaşın en ciddi tırmanışlarından birini oluşturuyor. AP'nin aktardığı Birleşmiş Milletler verilerine göre temmuz ortasından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda 800'den fazla kişi öldü, 3 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 145 binden fazla kişi yerinden edildi.