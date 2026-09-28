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Halk TV Dünya Yemen ve Irak'ta patlama sesleri: Havalimanında uçuşlar durdu

Yemen ve Irak'ta patlama sesleri: Havalimanında uçuşlar durdu

İran medyası, Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeybatısındaki Saada kentini vurduğunu, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde ise "Irak'taki ayrılıkçı unsurların" karargahlarının hedef alındığını ve Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

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Yemen ve Irak'ta patlama sesleri: Havalimanında uçuşlar durdu

İran haber ajansı Tasnim, Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeybatısındaki Saada kentine topçu ve füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırının, iki ülke arasındaki sınır bölgesine yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde saldırılar düzenlendiği bildirildi. Haberlerde, saldırıların "Irak'taki ayrılıkçı unsurların" karargahlarını hedef aldığı öne sürüldü. Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların ise askıya alındığı kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN'İN SAADA KENTİNİ TOPÇU VE FÜZELERLE VURDU

Tasnim'in haberine göre, Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeybatısındaki Saada kentini topçu ve füzelerle hedef aldı. Saldırı, iki ülke arasındaki sınır bölgesine yakın bir noktada gerçekleşti. Haberde, saldırıya ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı. Saada'nın, Yemen'in kuzeybatısında Suudi Arabistan sınırına yakın bir kent olduğu biliniyor.

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ERBİL'DE "AYRILIKÇI UNSURLARIN" KARARGAHLARI VURULDU, UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde saldırılar düzenlendiği bildirildi. Saldırıların, "Irak'taki ayrılıkçı unsurların" karargahlarını hedef aldığı öne sürüldü. Haberlere göre, Erbil Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alındı. Erbil'deki saldırılara ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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