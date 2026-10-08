Son Dakika | Riyad'da peş peşe patlamalar! Husiler hedefi açıkladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gece saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyulması bölgede alarm yarattı. Kentin farklı noktalarından gelen seslerin ardından gözler Suudi Arabistan yönetimine çevrilirken, saldırının niteliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Husiler ise Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Riyad'da yaşayan görgü tanıkları, kentin farklı bölgelerinde birden fazla patlama sesi duyduklarını aktardı. Saldırının ardından havalimanında veya çevresinde herhangi bir hasar ya da can kaybı meydana gelip gelmediği ise henüz bilinmiyor.

SUUDİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Husilerin Riyad'a yönelik saldırı iddiası, örgütün aynı havalimanını bir gün önce de hedef aldığını açıklamasının ardından geldi. Husiler, 7 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Suudi Arabistan makamlarının patlamaların kaynağı, olası saldırı ve meydana gelmiş olabilecek hasara ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.