Son dakika | Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak Türk askeri için MSB'den ilk açıklama

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Suudi Arabistan ile yürütülen savunma iş birliğine dair kritik bir detayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim'de Riyad’da toplandığını duyuran Bakanlık; mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ile konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin masaya yatırıldığını resmen açıkladı. Açıklamada, Türkiye tarafından bölgeye sağlanabilecek kuvvet unsurlarına ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği vurgulandı.

RİYAD'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplandı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri değerlendirildi, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlendi ve savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve ele alınarak İttifakın kurumsallaşması yönünde ilerleme sağlandı.

Diğer siyasi, idari, askerî ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda en dikkat çeken başlığı ise askeri konuşlandırma konusu oluşturdu. Bakanlık, üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir" ifadesine yer verildi.

Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gölcük'te düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının diplomasi trafiği de paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı 6 Ekim'de Kuveyt Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, aynı gün Kara Kuvvetleri Komutanı resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi'ni kabul etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı ise 6-8 Ekim tarihlerinde İtalya'daki 15'inci Bölgeler Ötesi Deniz Gücü Sempozyumu'na katılarak ikili temaslarda bulundu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ise 1 Ekim'de Azerbaycan'da icra edilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne, 2 Ekim'de 13'üncü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı ile ADEX Fuarı'na, 3 Ekim'de ise Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğine katıldı.

HUDUTLARDA BİLANÇO

Bakanlık, sınır hatlarındaki yasa dışı geçiş teşebbüslerine ve kaçakçılığa ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 kişi yakalanırken, 1.383 kişi ise sınırı geçemeden engellendi. Bu verilerle birlikte yıl başından bu yana sınırda yakalananların toplam sayısı 13 bin 366'ya, engellenenlerin sayısı ise 53 bin 870'e ulaştı. Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 517 kilogram (517 bin 87 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir hafta içinde 1 PKK'lı teröristin teslim olduğu duyuruldu. MSB, 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nın 7'nci yıl dönümü vesilesiyle şehitleri andı, gazilere şükranlarını iletti.

15-16 Ekim tarihlerinde ise Ankara'da Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri" düzenlenecek. Konferansa 35 ülkeden 114 yerli ve yabancı temsilci katılacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ, EGE GELİŞMELERİ VE İSRAİL'E TEPKİ

Türkiye, ikili ve çok taraflı askerî ilişkiler kapsamında yeni anlaşmalara imza attı. 3 Ekim'de Fransa'da yapılan görüşmeler neticesinde "Türkiye-Fransa Savunma İş Birliği Yol Haritası" imzalandı.

Yunanistan ile yürütülen Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında Millî Savunma Üniversitesinden bir heyet, 7-9 Ekim'de Atina'da Yunanistan Savunma Kolejini ziyaret etti. Sürecin devamında 9 Ekim'de Girit'te yeni toplantı turu düzenlenmesi, 13-15 Ekim tarihlerinde ise Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyarette bulunması kararlaştırıldı.

MSB, İsrail'in bölgesel eylemlerine ilişkin sert tespitlerde bulundu. İsrail'in Suriye'nin güneyinde ev baskınları, keyfi gözaltılar, sınır ihlalleri, hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Sözde Sufa-53 Hattı Projesi" kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine girişilmesinin "1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğu vurgulandı. Yasa dışı yerleşimcilerin ve aşırılık yanlısı Yahudilerin kutsal mekânlara yönelik provokasyonlarına müsamaha gösterilmesinin gerilimi tırmandırdığı belirtilerek, uluslararası topluma İsrail hükümetine karşı somut adım atma çağrısı yapıldı.

TSK ENVANTERİNE YENİ SİLAHLAR, TATBİKATLAR VE PERSONEL ALIMLARI

Gölcük Tersanesi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü çerçevesinde tersanenin tarihsel gelişimi aktarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda hasar gören Yavuz Zırhlısı'nın onarımı için kurulan Havuz-1 ile faaliyete başlayan tersanede bugüne kadar 512 platform inşa edildi. Halihazırda Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 9'uncu gemisi Pınarhisar, Reis sınıfı denizaltılar ve millî denizaltı MİLDEN'in inşası devam ederken; Preveze ve Gür sınıfı denizaltılar ile Barbaros sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonları ve 86 platformun bakım-onarımı sürdürülüyor.

Savunma sanayisinde son bir haftada teslim edilen sistemler şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: MKE üretimi Millî Piyade Tüfeği MPT-76 MH, 120 mm havan tahrip mühimmatı, 155 mm beton delici topçu tapası, 2,75 inç roket motoru. ASELSAN üretimi 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu kapsamında Ateş İdare Cihazı, Modern Çekili Top ve MİLKAR-3A4 Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: MİLGEM Projesi'nin 11'inci gemisine entegre edilecek 9'uncu Millî Deniz Topu Denizhan-76 ile ASELSAN üretimi ASTELA 4931 Sabit Merkez ve ASTELA 3711 El Telsizi Setleri.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Lazer Güdüm Kiti LGK-84 ve Hassas Güdüm Kiti HGK-84 teslimatları.

Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik faaliyeti tamamlanırken; 6-16 Ekim'de İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de Nusret-2026, 12-16 Ekim'de KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı icra ediliyor. Polatlı'daki Ateş Serbest-2026 Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü 15 Ekim'de yapılacak; faaliyette 95 ayrı silah sistemiyle atış icra edilecek, 104 sistem sergilenecek, Mehteran konseri ve Türk Yıldızları gösterisi sunulacak.

TSK birlikleri Romanya'da Carpathian Arc, İtalya, İngiltere ve Norveç'te Steadfast Duel, İstanbul'da On Guard ve Kore Cumhuriyeti'nde Çok Uluslu Mayın Harekâtı tatbikatlarında yer aldı. 13-25 Ekim'de İtalya'daki Mare Aperto Tatbikatı'na katılım sağlanacak.

Liman ziyaretleri kapsamında Romanya Sahil Güvenlik unsuru Mai 0201 İstanbul'u, TCG Sancaktar Çanakkale'yi, NATO görevindeki Turia (İspanya), Numana (İtalya) ve Fulda (Almanya) gemileri İzmir'i ziyaret etti. TCG Burgazada 10-12 Ekim'de İtalya'ya seyrederken; TCG Akçay, Bulgaristan gemileri Struma ve Captain Dimitar Dobrev ile Romanya gemisi Dumitrescu 11 Ekim'de Karadeniz Ereğli'ye yanaşacak. TCG Alemdar kurtarma gemisi ise 8-18 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında Ege Denizi Koyun Adaları ve Didim bölgesinde Osmanlı dönemi askeri batık araştırmalarını sürdürüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 9 Ekim'de Karadeniz'de eğitim uçuşu planlarken, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yılı anısına SOLOTÜRK 11 Ekim'de Mudanya'da gösteri yapacak. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı ise Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. TSK Spor Gücü, Mersin'deki ateşli silahlar şampiyonasında 4 birincilik ve 2 ikincilik kazanarak millî takıma sporcu kazandırdı. Özel Kuvvetler Komutanlığı ise gökyüzünde 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağı açarak yeni bir rekora imza attı.

Bakanlık son olarak personel temin süreçlerine ilişkin takvimi açıkladı: Yedi yıllık hizmet süresini dolduran sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamına yönelik e-Devlet ön başvuruları 12 Ekim'de tamamlanıyor. Tabip, diş tabibi, beden eğitimi öğretmeni ve MSÜ öğretmen/mühendis muvazzaf subay adaylığı başvuruları 20 Ekim'e kadar sürecek. En az dört yıllık fakülte mezunlarının 2026 yılı muvazzaf subaylık başvuruları ise 12 Ekim'de başlayacak.

Bilgilendirmenin kapanışında TSK'nın, Mavi Vatan başta olmak üzere ülkenin hak ve menfaatlerini koruma görevini yerli ve millî savunma imkânlarıyla kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.