Selman’dan Trump’a peş peşe iki telefon! “Husileri vurun” talebine beklenmedik yanıt

İddialara göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen’de hızla güç kazanan Husilere karşı ABD’nin doğrudan askeri operasyon düzenlemesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump ise Riyad’ın talebine olumlu yanıt vermedi.

TRUMP'I İKİ KEZ ARADI

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Bin Selman, perşembe günü Trump’la iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Veliaht Prens’in görüşmelerde, İran destekli Husilere karşı ABD’nin askeri müdahalede bulunmasını ve örgütün mevzilerinin vurulmasını istediği belirtildi.

Trump’ın ise bu talebi reddettiği ve ABD’nin şu aşamada Husilere karşı yeni bir doğrudan savaş başlatma niyetinde olmadığı aktarıldı. ABD yönetimi bunun yerine Suudi Arabistan’a desteği artırmayı ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi tercih etti.

HUSİLER KRİTİK NOKTAYA İLERLEDİ

Riyad’ın Washington’dan yardım istemesinin arkasında Yemen’de son günlerde yaşanan hızlı gelişmeler bulunuyor.

İran destekli Husiler, Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Muha Limanı’nı ele geçirdi. Örgütün ilerleyişiyle birlikte ülkenin batı kıyısının önemli bölümünün Husilerin kontrolüne geçmesi ve Babülmendep Boğazı’na yaklaşılması, Suudi Arabistan açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturdu.

Babülmendep, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Reuters'a göre dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 7'si bu stratejik boğazdan geçiyor. Husilerin boğaz üzerinde daha fazla kontrol sağlaması, yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, küresel enerji ve ticaret akışını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SUUDİ GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Husilerin ilerleyişi karşısında Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen güçlerinin bazı bölgelerden geri çekilmesi de Riyad üzerindeki baskıyı artırdı.

Axios, Suudi destekli Yemen güçlerinin Husilerin ilerleyişi karşısında geri çekildiğini ve bunun ardından Bin Selman’ın Washington’dan daha güçlü bir askeri destek istediğini bildirdi. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi, Suudi petrol ihracatı açısından kritik olan deniz yollarını da tehdit ediyor.

Husilerin son saldırılarında Suudi Arabistan’daki enerji altyapısı ve askeri noktaların hedef alınması da gerilimi tırmandırdı. Saldırılarda 70’ten fazla kişinin yaralandığı ve petrol operasyonlarının etkilendiği bildirildi.

TRUMP NEDEN GERİ ADIM ATTI?

Trump yönetiminin temel hedefinin şu aşamada Husilerle yeni bir doğrudan savaşa girmek yerine Kızıldeniz’in açık tutulması ve Suudi Arabistan’a desteğin artırılması olduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da acil koordinasyon görüşmeleri için Suudi Arabistan’a gitmesi, Washington’ın Riyad’la askeri işbirliğini artırdığını gösteriyor. Ancak ABD’li yetkililer, bunun Husilere karşı doğrudan bir Amerikan savaş operasyonu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

RİYAD İÇİN YENİ SAVAŞ RİSKİ

Gelişmeler Suudi Arabistan açısından da kritik bir döneme işaret ediyor. Riyad uzun süredir Yemen dosyasında savaşı sona erdirmeye ve ekonomik dönüşüm programına odaklanmaya çalışıyordu. Ancak Husilerin yeniden güç kazanması ve Suudi topraklarına yönelik saldırılarını artırması, Veliaht Prens’in bölgedeki güvenlik politikasını yeniden sertleştirmesine yol açabilecek bir tablo oluşturdu.

Öte yandan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçen ay imzalanan Mekke Savunma İttifakı da Yemen’deki gelişmeler nedeniyle gündeme geldi. Pakistan, 10 Eylül’de yaptığı açıklamada Husilerin saldırıları sonrasında ittifak kapsamında herhangi bir askeri müdahalenin görüşülmediğini açıkladı.

Böylece Riyad’ın Washington’dan doğrudan askeri müdahale talep ettiği, ancak Trump’ın bu çağrıya karşılık vermediği ortaya çıkarken, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi ve Babülmendep tehdidi bölgedeki savaşın yeni bir cepheye dönüşmesi riskini artırdı.