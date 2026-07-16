Savaş sürerken Kiev'de büyük kriz! Zelenski'nin kabine değişikliği isyan çıkardı

Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kapsamlı kabine değişikliği kararı, savaşın en kritik dönemlerinden birinde ülke siyasetini hareketlendirdi. Reformcu kimliğiyle öne çıkan Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un görevden ayrılması, başkent Kiev'de geniş çaplı protestolara yol açarken, Ukrayna Parlamentosu'nun bugün yeni hükümet için kritik bir oylama yapması bekleniyor.

Zelenski'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük kabine revizyonunda, 35 yaşındaki teknoloji kökenli Fedorov'un görevden alınması kamuoyunda en çok tartışılan karar oldu. Milletvekillerinin aktardığı bilgilere göre yeni hükümetin başına enerji sektöründen gelen Sergii Koretskyi'nin getirilmesi planlanırken, Savunma Bakanlığı görevini ise mevcut İçişleri Bakanı Ihor Klymenko'nun devralması öngörülüyor. Muhalif siyasetçiler ve bazı milletvekilleri, bu değişimin Zelenski'nin savaş dönemindeki liderliğine duyulan güveni zedelediğini savundu.

"RUSLAR KUTLUYOR"

Görev süresinin sona erdiğini X hesabından doğrulayan Fedorov'un yerine ilişkin resmi açıklama ise henüz Zelenski tarafından yapılmadı. Fedorov'un yeni kabinede farklı bir görev üstlenip üstlenmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi önünde toplanan binden fazla gösterici, "Utanç" sloganları atarak Zelenski yönetimini protesto etti. Eylemciler, "Ruslar kutluyor" yazılı pankartlar taşıyarak görev değişikliğinin Moskova'nın işine yarayacağını savundu. Protestolar, geçen yıl yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını sınırlayan düzenleme nedeniyle düzenlenen ve hükümeti geri adım atmaya zorlayan kitlesel gösterileri hatırlattı.

Daha önce Ukrayna'nın ilk Dijital Dönüşüm Bakanı olarak görev yapan Fedorov, savunma alanında bürokrasiyi azaltmaya yönelik adımları, insansız hava araçlarının üretim ve kullanımını hızlandıran projeleri ile veri temelli savaş yönetimi anlayışı sayesinde ülkenin en başarılı isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın petrol altyapısı ve askeri lojistik hatlarına yönelik düzenlediği İHA ve füze saldırılarında izlenen stratejinin mimarlarından biri olduğu değerlendiriliyor.

"YANLIŞ KARARLARININ SONUCU"

Ukrayna'nın önde gelen yayın organlarından NV'nin Genel Yayın Yönetmeni Vitalii Sych de gelişmelere sert tepki gösterdi. Sych, "Zor zamanlarda Zelenski bir kahraman gibi davranıyor. Ancak bu zor dönemlerin önemli bir kısmı kendi yanlış kararlarının sonucu" ifadelerini kullandı.

YENİ KABİNE BUGÜN NETLEŞECEK

Öte yandan Zelenski, hafta sonu duyurduğu kabine değişikliğini savunarak hükümet ile kolluk kuvvetlerinin "yenilenmeye" ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada ise Savunma Bakanlığı ile askeri komuta kademesinin daha uyumlu çalışmasını beklediğini belirtti. Bu açıklama, Fedorov ile üst düzey askeri yetkililer arasında bir süredir görüş ayrılıkları yaşandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Parlamentonun bugün yapacağı oylamanın ardından Ukrayna'nın yeni savaş kabinesinin şekillenmesi beklenirken, Fedorov'un görevden alınmasının hem siyasi dengeler hem de savaş yönetimi üzerindeki etkileri yakından izleniyor.